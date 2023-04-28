Под Мариуполем началось активное движение российской военной техники

Российские оккупационные войска активизировали перемещение боевой техники под Мариуполем. Прибыло дополнительное количество мобилизованных. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Оккупанты возобновили перемещение живой силы, БК, средств артиллерии и танков в сторону Мангуша. Более 20 грузовиков и 6 тягачей с тяжелой техникой в день", — написал Петр Андрющенко.

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Кроме того, изменили тактику передвижения средств артиллерии. Теперь их не тянут за грузовиком на прицепе, а перевозят тентованными тягачами, добавил Андрющенко.

По данным Андрющенко, в приазовскую часть Мариупольского района прибыла дополнительная численность мобилизованных оккупантов. Возобновлена ежедневная тренировка на полигоне в районе поселка Бабах-Тарама.

Петр Андрющенко также отметил высокую активность работы авиации.

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Также издание "Комментарии" сообщало – аналитики из Института изучения войны (ISW) считают, что российский диктатор Владимир Путин боится потерять власть, поэтому не прибегает к поддержке откровенно репрессивных мер. К примеру, таких, как предлагает депутат Госдумы РФ от "Единой России" Андрей Гурулев, призывая возродить сталинские репрессии и возродить понятие "враг народа". Согласны ли с таким утверждением? Действительно ли Кремль боится "пережать"? Есть ли вероятность, что у россиян "сорвет клапан"? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



