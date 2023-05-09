Под Киевом нашли тело погибшего российского пилота

Тело сбитого, вероятно, еще в феврале 2022 года российского пилота Манкишева было найдено на берегу Киевского водохранилища, рядом с Вышгородом. Об этом сообщают "Комментарии".

Куртка погибшего пилота

Вероятно, пилот вертолета принимал участие в воздушной атаке на защитников Киева еще 24 февраля 2022 года и был уничтожен. По крайней мере, на обелиске, фото которого приводят рашистские и украинские СМИ, говорится, что его Ми-24 не вернулся с боевой задачи 24 февраля 2022 года.

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Рядом с телом был также найден раскрывшийся парашют. На его куртке пилота можно прочесть надпись: "Старший лейтенант Манкишев Р.Г."

Согласно данным СМИ, он совершал боевой вылет с белорусского аэродрома "Лида".

Между тем, в Кремле отреагировали на осуждение Украины в сторону приехавших на парад в Москву президентов.

Группа стран-союзников ищет ракету большой дальности для Украины.

А Лукашенко в Москве отказался идти пешком и пропустил завтрак с Путиным. В частности, во время визита в Москву СМИ зафиксировали очень болезненный вид главы Беларуси.

Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко не участвовал в рабочем завтраке в Грановитой палате Кремля, который провел президент России для лидеров стран СНГ, приехавших в Москву на День Победы. На это обратили внимание белорусские журналисты. Также, как пишет Белорусская служба Радио Свобода, Лукашенко вместо того, чтобы пройти пешком несколько сотен метров от трибуны на Красной площади до могилы Неизвестного солдата в Александровском саду вместе с Владимиром Путиным и другими лидерами, проделал этот путь на автомобиле.



