Под Бердянском "прилетело" по базам оккупантов: подробности

В селе Новопетровка Бердянского района сегодня было слышно сильные взрывы в том месте, где расположены базы отдыха, на которых обосновались россияне. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление заместителя главы Бердянского районного совета Виктора Дудукалова в эфире общенационального телемарафона.

Взрывы. Фото: из открытых источников

"Буквально несколько минут назад был очередной невероятный прилет по базам отдыха "Химик", "Весна" в селе Новопетровка Бердянского района, расположенном на побережье Азовского моря", — отметил Дудукалов.

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По его информации, там находился личный состав оккупантов. Поэтому есть все основания говорить, что оккупантов стало меньше не на десятки, а даже на сотни. Ведь такие "прилеты" за последнее время происходили довольно часто.

Отметим также, что сегодня местные Телеграмм-каналы писали о мощном взрыве в Бердянске, громче всего было в центре города, особенно в районе порта.

Сообщалось, что вокруг места "прилета" было поднято в небо много вражеской авиации. Одни источники сначала сообщали о попадании в полигон. Также была версия о "прилете" по территории базы отдыха "Химик", где в последнее время размещалось очень много российских военных.

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