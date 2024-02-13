"Почти сутки под землей": 15 украинских военных застряли в тоннеле под россиянами

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Лиля Воробьева
На территории Луганской области, в Белогоровке, существует разветвленная сеть подземных ходов, которыми, отправляясь на боевые действия, пользовались бойцы ВСУ . Была ситуация, когда, находясь в туннелях, украинские бойцы оказались там заблокированы. Это произошло после авиационного удара вражескими бомбами. Об этом написал лейтенант ВСУ "Алекс" в своем telegram-канале .
15 воинов ВСУ застряли в туннеле в Луганской области (иллюстративное фото из открытых источников)
Во время обстрела КАБами украинских военных засыпало в подземном тоннеле. после Оккупанты предлагали им сдаться в плен, но украинцы отказались.
Как утверждает "Алекса", в тот день сильно обстреливали позицию украинских защитников, прикрывающую "промку" и позволяющую проводить логистику. Под завалами осталось 15 бойцов, которые не могли выйти, а сразу над ними уже был враг.
"Сдавайтесь — и с вами ничего не будет". Наши ребята почти сутки сидели под землей с противником над головой, который знал, что они там", — утверждает офицер.
Позже нескольким бойцам удалось пробить дыру и прикрываясь дымом, выйти всем на свободу, без потерь, но занятую позицию удержать не удалось.
"Из воинов никто не дал заднюю, все боролись до последнего, постоянно выходили на радиосвязь, и когда появилась возможность выбраться – грамотно воспользовались. Честь вам, ребята", — подытожил свой рассказ военнослужащий.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что полковник ВСУ назвал область на севере Украины , которую может атаковать Россия. Полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник считает, что Россия может осуществить новое наступление на северные области Украины. По его словам, россияне могут атаковать Сумскую область.
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