Почти не выходят из машины: в Херсоне оккупанты боятся ходить по улицам из-за партизан

В оккупированном Херсоне захватчики боятся выходить на улицы города, ведь из-за приближения ВСУ растет и сопротивление. Так что патрули российских оккупантов начали выходить на свое дежурство в полной экипировке. Об этом пишет сайт "Сопротивление" , созданный Силами специальных операций Украины.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что российские наемники всерьез начали переживать из-за действий партизан, которые еще больше активизировались после приближения ВСУ к Херсону. Теперь, как пишет "Сопротивление", оккупанты не выходят на улицы без средств защиты.

"Поэтому, если еще несколько дней назад на площади Свободы патруль кафиров был из АК-47 и чуть ли не в парадной форме, то теперь россияне не снимают бронежилеты и каски даже сидя в авто, из которого преимущественно не выходят. Следовательно, командование врага чувствует, что "конъюнктура изменилась", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что херсонские партизаны снова передали "привет" РФ . Партизанское движение на временно оккупированных территориях юга страны набирает обороты. Так украинские патриоты, действующие во временно оккупированном Херсоне, обратились в оккупационные войска с угрозой и предупреждением. В видеообращении говорится, что херсонские партизаны продолжают успешно передавать информацию ВСУ. Сегодня, 6 июля, у железнодорожного вокзала был уничтожен склад с боеприпасами решетов. Желаем передать новые цели: Николаевскому шоссе, 5-й километр, в помещение компании Solar находятся более 200 орков; Лютеранская, 1, бывшее здание СБУ – более 100 раш*стов, Оба места сожжем либо мы, либо ВСУ”. Кроме того, партизаны выразили поддержку акции "стоп референдум!"

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