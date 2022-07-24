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Почти не выходят из машины: в Херсоне оккупанты боятся ходить по улицам из-за партизан

Из-за движения ВСУ в Херсоне растут силы сопротивления

24 июля 2022, 23:25
Автор:

Лиля Воробьева
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В оккупированном Херсоне захватчики боятся выходить на улицы города, ведь из-за приближения ВСУ растет и сопротивление. Так что патрули российских оккупантов начали выходить на свое дежурство в полной экипировке. Об этом пишет сайт "Сопротивление" , созданный Силами специальных операций Украины.

Почти не выходят из машины: в Херсоне оккупанты боятся ходить по улицам из-за партизан

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что российские наемники всерьез начали переживать из-за действий партизан, которые еще больше активизировались после приближения ВСУ к Херсону. Теперь, как пишет "Сопротивление", оккупанты не выходят на улицы без средств защиты.

"Поэтому, если еще несколько дней назад на площади Свободы патруль кафиров был из АК-47 и чуть ли не в парадной форме, то теперь россияне не снимают бронежилеты и каски даже сидя в авто, из которого преимущественно не выходят. Следовательно, командование врага чувствует, что "конъюнктура изменилась", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что херсонские партизаны снова передали "привет" РФ . Партизанское движение на временно оккупированных территориях юга страны набирает обороты. Так украинские патриоты, действующие во временно оккупированном Херсоне, обратились в оккупационные войска с угрозой и предупреждением. В видеообращении говорится, что херсонские партизаны продолжают успешно передавать информацию ВСУ. Сегодня, 6 июля, у железнодорожного вокзала был уничтожен склад с боеприпасами решетов. Желаем передать новые цели: Николаевскому шоссе, 5-й километр, в помещение компании Solar находятся более 200 орков; Лютеранская, 1, бывшее здание СБУ – более 100 раш*стов, Оба места сожжем либо мы, либо ВСУ”. Кроме того, партизаны выразили поддержку акции "стоп референдум!"



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/2022/07/24/cherez-diyalnist-partyzan-okupanty-v-hersoni-posylyly-zahody-vlasnoyi-bezpeky/
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