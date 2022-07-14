Почти миллиард долларов оккупанты потратили на бои за Змеиный

Военные эксперты и аналитики определили сумму, которую россия потратила на битвы за Змеиный, ущерб для агрессора составляет более 900 миллионов долларов. Об этом пишет Голос Украины со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Остров Змеиный, фото Википедия

В сумму входят убытки от уничтоженной техники и расходы на обстрелы. Освобождение острова от оккупационных войск, обстрелявших украинские подразделения там еще 24 февраля, продолжалось до 30 июня, а уже 7 июля там развевался государственный флаг.

Украинские защитники обстреливали корабли, катера и суда россии, возившие на остров боеприпасы, технику, живую силу противника для изоляции. Были подбиты четыре российских скоростных патрульных катера типа "Раптор", скоростной десантный катер типа "Серна", современное аварийно-спасательное судно "Василий Бех", и нанесен удар по фрегату "Адмирал Эссен". На острове Байрактарами была уничтожена российская техника и склад боеприпасов, командный пункт. Кроме того, ВСУ уничтожили средства разведки, которые россия разместила возле Крыма на газодобывающих вышках. На острове периодически точными ударами уничтожались склады и техника оккупантов, среди которых ЗРК, РСЗО, РЭБ, автотранспорт и т.д.

В пресс-службе командования "Юг" говорят, что захватив остров Змеиный противник пытался обеспечить контроль в районе северо-западной части Черного моря. После освобождения острова началось движение кораблей. Из-за большого количества суден, что ожидают очереди на прохождение по каналу Сулина, для разгрузки направления открыто движение через канал устья Быстрое судового хода р. Дунай.

Как писал портал, в РФ рассматривают два варианта, как действовать на фронте, в том числе и "жесты доброй воли". Есть информация о том, что военное и политическое командование России ведет дискуссии по дальнейшему развертыванию наступательных операций на фронте.

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