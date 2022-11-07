Почти месяц атак на украинскую энергосистему: какие выводы сделаны – к чему готовиться украинцам

В вечернем обращении 6 ноября президент Владимир Зеленский много внимания уделил энергетическим вопросам. Рассказал про телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, с которой, среди прочего, обсудили восстановление украинской энергетики, страдающей от ударов рашистов. Сделал акцент на необходимости противодействия "иранскому режиму", который помогает РФ, в том числе дронами. Сообщил о продолжении веерных отключений электроэнергии и о проведении совещаний с представителями энергетических компаний. Что можно сказать о состоянии дел, спустя почти месяц атак на украинскую энергосистему? Какие выводы сделаны, какие правильные решения приняты? Что еще следует предпринять, чтобы минимизировать риски? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Удары по энергообъектам Украины. Фото: из открытых источников

Мы можем стоя аплодировать энергетикам за их усилия по стабилизации энергосистемы страны после этих террористических актов

Глава Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин рассуждает так:

"Хотелось бы узнать, какие санкции применены к должностным лицам, которые, зная о появлении у противника большого количества дронов-камикадзе, не подняли со складов министерства обороны зенитные пулеметные и артиллерийские системы для защиты объектов критической энергетической инфраструктуры. И начали это делать только после сообщений разведок западных стран партнёров. Или эти разведки лучше знают состояние наших складов? Тогда зачем нам такие должностные лица, которые вместо предупреждения проблемы теперь героически всю страну заставили преодолевать последствия своей профессиональной непригодности...".

По словам эксперта, мы можем стоя аплодировать энергетикам за их усилия по стабилизации энергосистемы страны после этих террористических актов, но при этом графики стабилизации от Облэнерго вызывают вопросы.

"Часто мы видим, что в часы пик электрика подаётся, а всю ночь – полное отключение на восемь часов. С точки зрения технической логики это нонсенс, но возможно так проще в распредкомпаниях. Считаю, что периоды плановых отключений кратностью в четыре часа – это плохо. Лучше делать кратность два часа, – отмечает Игорь Черкашин. – После четырех часов отключения происходит очень серьезный всплеск потребления для компенсации накопленных дел, начиная от зарядки АКБ (аккумуляторная батарея) и заканчивая использованием воды. Через неделю придут уже морозы, а значит при отключённом теплоснабжении возрастёт потребление электроэнергии. Всё сложное только начинается...".

Энергетикам нужны дополнительные средства на локализацию и ликвидацию последствий террористических атак агрессора

Эксперт по вопросам энергетики Центра Разумкова, экс-директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский считает, что успешная защита нашей энергосистемы от перегрузки, фактически, зависит сейчас от двух треков.

"Первый – максимальное закрытие неба над Украиной, в первую очередь, над объектами энергетической инфраструктуры. Это – функция обороны, которая в процессе исполнения ВСУ. Второй – оптимальное регулирование нагрузки на энергосистему через регулирование спроса, объемов потребления электроэнергии", – поясняет эксперт.

Он акцентирует, что активные и продолжительные отключения потребителей в Киевской, Черниговской, Житомирской и ряде других областей спровоцированы, в том числе, увеличением объемов потребления электроэнергии именно в этих регионах.

"И это надо понимать, – призывает Максим Билявский. – Потребителям следует пересмотреть свой распорядок дня. Прислушаться к советам энергетиков. Максимально перенести свои потребности в электроэнергии на ночное время, чтобы разгрузить энергосистему".

Кроме военного фактора, продолжает эксперт, кроме экономии электроэнергии есть еще одна важная задача – наличие средств на рынке.

"И я ожидаю, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) как основной регулятор рынков энергетики и коммунальных услуг, примет соответствующие решения. В частности, снимет ограничения на оптовую цену электроэнергии, согласует новый тариф с оператором системы передач (в сторону увеличения, что, впрочем, не отразится на квитанции потребителей). Это нужно, – поясняет Максим Билявский, – для того, чтобы на рынке электроэнергии появились средства. Сейчас их мало, потому что и до войны данный рынок работал со сбоями, были дефекты. А теперь на это наложился еще и военный фактор – обстрелы объектов и внеплановые ремонты. И энергетикам нужны дополнительные средства на локализацию и ликвидацию последствий террористических атак агрессора".

Вся надежда на ВСУ

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква поясняет:

"Роль энергетиков сейчас состоит только в балансировании энергосистемы и оперативном восстановлении поставок электроэнергии потребителям. Локально защитить такое количество энергетических установок, к сожалению, энергетикам не под силу".

Вся надежда, поясняет Денис Саква, на ВСУ в целом и силы противовоздушной и противоракетной обороны – в частности.

"Плюс – подготовка властей к сценариям, когда зимой не будет света, воды, электроэнергии, – отмечает эксперт. – Вплоть до эвакуации".

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