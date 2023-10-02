Почему западное оружие не поможет приблизить победу – к чему готовятся россияне

Украина по-прежнему очень сильно зависит от своевременных поставок западного вооружения в войне против России. Может ли увеличение объёмов поставок западного вооружения ускорить завершения войны? Как Россия меняет тактику и учится на своих ошибках? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Война РФ против Украины действительно превращается в ирано-иракскую

Израильский военный эксперт Давид Гендельман телеканала Эспрессо высказал мнение, что увеличение поставок Западом вооружения не приблизит победу Украины и, скорее всего, долговременная война двух стран – это реальность, которой не избежать.

Эксперт отметил, война на истощение сильно бьет по экономикам, как Украины, так и России. Но в данном случае в затягивании конфликта больше заинтересована Москва, нежели Киев.

"Россияне, с одной стороны, не планировали такую долгую войну, но после того как Киев за три дня не произошел, после отступления из Харьковской области, из Херсонщины, если посмотреть, положение России на фронте не настолько и плохое: нет разрушения фронта, нет разрушения российской армии, российской государственности, враг не у ворот Москвы – более-менее воевать можно, отсюда все эти планы игры в долгую", — заявил Давид Гендельман.

По его словам. Российско-украинская война постепенно превращается в ирано-иракскую. Давид Гендельман напомнил о планах Кремля в наращивании вооруженных сил до 2026 года. Россия входит в долгую войну на истощение, имея лучшие позиции и параметры, чем Украина. Даже обстрелы касаются лишь нескольких приграничных областей, вглубь России никто не наносит удары.

Российская армия позаимствовала у украинской тактику ведения войны

Военный аналитик Ян Матвеев в интервью "Радио Свобода" высказал мнение, что россияне быстро учатся на своих ошибках, которые они допустили в первые месяцы войны. Вместе с ходом войны меняется и тактика действий российских сил.

"Можно сказать, что российская армия позаимствовала у украинской – очень похожим образом они проводят свои удары, контрудары, когда небольшая группа на нескольких бронемашинах – 3-4 бронемашины плюс один-два танка выезжают на какой-то рубеж, высаживают вот этот десант небольшой – в районе взвода. Может быть чуть больше или меньше и, соответственно, эта пехота пытается закрепиться в какой-то посадке или занять окопы", – заявил эксперт.

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