Почему западное оружие не поможет приблизить победу – к чему готовятся россияне

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Кравцев Сергей
Украина по-прежнему очень сильно зависит от своевременных поставок западного вооружения в войне против России. Может ли увеличение объёмов поставок западного вооружения ускорить завершения войны? Как Россия меняет тактику и учится на своих ошибках? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Израильский военный эксперт Давид Гендельман телеканала Эспрессо высказал мнение, что увеличение поставок Западом вооружения не приблизит победу Украины и, скорее всего, долговременная война двух стран – это реальность, которой не избежать.
Эксперт отметил, война на истощение сильно бьет по экономикам, как Украины, так и России. Но в данном случае в затягивании конфликта больше заинтересована Москва, нежели Киев.
По его словам. Российско-украинская война постепенно превращается в ирано-иракскую. Давид Гендельман напомнил о планах Кремля в наращивании вооруженных сил до 2026 года. Россия входит в долгую войну на истощение, имея лучшие позиции и параметры, чем Украина. Даже обстрелы касаются лишь нескольких приграничных областей, вглубь России никто не наносит удары.
Военный аналитик Ян Матвеев в интервью "Радио Свобода" высказал мнение, что россияне быстро учатся на своих ошибках, которые они допустили в первые месяцы войны. Вместе с ходом войны меняется и тактика действий российских сил.
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