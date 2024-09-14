Почему Запад так долго колеблется с ударами вглубь РФ: что на самом деле происходит

В последнее время СМИ переполнены информацией о возможном согласии США и Великобритании на удары вглубь России. Западная пресса изобилует инсайдами и предположениями. С одной стороны говорится о том, что Белый дом вот-вот согласится на удары вглубь России. Затем появляются угрозы из Москвы от Путина и компании и уже в Вашингтоне устами того же Джона Кирби (спикер Совета национальной безопасности США) подчеркивают, что Белый дом "воспринимает серьезно" угрозы РФ и не позволит Украине глубокие удары. Создается впечатление, что партнеры сознательно ограничивают жертву агрессии в праве на оборону. Что на самом деле происходит? Не похоже ли все это на какие-то торги, когда одна сторона смотрит на реакцию другой, забрасывая в инфополе те или иные месседжи? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ракеты Storm Shadow. Фото: из открытых источников

Ждем очередного расширения рамок

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко отметил, то, что нас ограничивают в праве на оборону – так это фактически происходит с первого дня войны, то есть с 2014 года.

"Когда США через несколько дней точно знали о вторжении России, нынешняя кандидат в президенты США категорически отказала Зеленскому в поддержке. Первое оружие (гаубицы M777) дали тогда, когда стало ясно, что Украина реально воюет. Крики "закройте небо" начали "слышать" только в конце первого года войны. Просили с первого дня самолеты, которые дали только недавно и так далее... Но, что важно, эти ограничения постепенно расширяются. Поначалу нельзя было бить по территории России и Крыму. Затем запрет на поражение военных объектов в Крыму был как-то забыт. Первые вылазки на территорию России закончились скандалом, а теперь полноценная операция воспринялась с поддержкой. Так что ждем очередного расширения рамок", – отметил эксперт.

А, что касается заявлений, то Андрей Еременко посоветовал бы на них не обращать внимания, потому что по военной логике, о том, что Украина имеет разрешение поражать российские цели на территории России, первыми должны узнавать не мы с вами, а российские военные, которые находятся на этих базах и это должно быть абсолютным "сюрпризом" для них.

Штаты еще на что-то надеются

Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун обратил внимание, что в течение длительного времени были непубличные сдерживающие и противовесные факторы, работавшие между Россией, Соединенными Штатами и Китаем.

"В том числе речь шла, что, если Россия начинает получать помощь от каких-то третьих сторон и, в первую очередь, от Ирана, который является также одной из скажем составляющих "оси зла", то Соединенные Штаты с союзниками оставляют за собой право снимать ограничения, которые они держали в вопросах поддержки Украины, чтобы не переходить на новый уровень эскалации. Скорее всего, вот как раз эта договоренность между, скажем, Востоком и Западом не сыграла и Россия получила помощь от Ирана. На это вынуждены реагировать США. Хотя были надежды, что столь резких шагов со стороны РФ не будет. Поэтому сейчас проходят как раз переговоры по поводу того, в какой форме снимать эти ограничения – или снимать их полностью, или снимать с конкретными обязательствами по Украине и многие другие технические моменты ", – отметил эксперт.

Максим Джигун продолжает, поэтому то, что мы сейчас видим – это, с одной стороны, желание понять, как оказать помощь так, чтобы дополнительно не создать предпосылки для еще большего углубления войны не столько Украины с Россией, сколько России с Соединенными Штатами, а правильнее сказать даже Запада с блоком БРИКС.

"С другой стороны, есть ощущение, что Соединенные Штаты еще надеются, что россияне смогут услышать вот это последнее предупреждение, не прибегая к каким-либо дополнительным сотрудничествам с Ираном. Хотя, по-моему, это все абсолютно ошибочная тактика, которая уже много раз доказывала свою неэффективность и попытка этого контроля и управления эскалацией оказалась абсолютно провальной в контексте российско-украинской войны", – подытожил эксперт.

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