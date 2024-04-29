Почему Запад не передает Украине системы ПВО. Стала известна причина

Украина чрезвычайно нуждается в системах противовоздушной обороны и регулярно просит партнеров, именно о системах ПВО. Однако они не спешат давать Киеву то, что помогло бы обезопасить страну от российских ракетных ударов и как-то закрыть небо.

ЗРК Patriot

Как считает Валерий Клочок, Запад начинает лучше понимать угрозу, исходящую от России, и пытается улучшить собственную безопасность и перестраховаться. Именно поэтому ЗРК Patriot они оставляют у себя, считает эксперт.

При этом политолог говорит, что ситуация на Западе поменялась. Ранее лидеры европейских стран недооценивали угрозу, исходящую от страны-террориста России, теперь же они наоборот переоценивают эту угрозу. Именно поэтому, добавляет он, на Западе считают, что им лучше придержать системы противовоздушной обороны для себя, чтобы, в случае необходимости, иметь защиту.

Однако, добавляет Клочок, президент Франции Эммануэль Макрон продвигает идею о том, что Украине нужно помочь, чтобы война не пришла в Польшу и Румынию. Эксперт не исключает, что если агрессор подойдет к границам этих стран, то угрозы безопасности Европы будут настолько серьезными, что тогда она даст Украине все необходимое.

При этом политолог подчеркнул, что до этого времени страна-террорист будет уничтожать критическую и гражданскую инфраструктуру в Украине. По его словам, здесь Киев ничего сделать не может, ведь страна не хватает систем противовоздушной обороны.

Кроме того, Клочок считает, что Силам обороны необходимо передавать системы противовоздушной обороны для того, чтобы они как можно быстрее обескровливали возможности российского ВПК, уничтожая ракетный потенциал оккупантов.

"Сложный процесс, но он двигается",

– подчеркнул эксперт и добавил, что он верит в то, что системы противовоздушной обороны будут предоставлены Украине, потому что этим вопросом занялись в Германии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что недавно вопрос передачи систем ПВО на встрече с Энтони Блинкеном обсудил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.