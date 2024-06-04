Почему Запад не хочет поражения РФ в войне: посол Латвии сделал сенсационное признание

У Запада действительно есть опасения и поэтому время от времени раздаются голоса, что войну в Украине нужно завершать, но не черед поражение РФ. Как передает портал "Комментарии", посол Латвии в Украине Илгварс Клява объяснил, откуда берутся эти опасения Запада.

Посол Латвии в Украине Илгварс Клява. Фото: из открытых источников

Дипломат отметил, прежде всего, речь идет об опасениях относительно стратегической стабильности в отношении ядерного оружия.

"Вопрос в том, до какой степени произойдет упадок России, когда россияне проиграют войну. И что будет с российским ядерным арсеналом... Я имею в виду, что, если будет несколько Россий, вооруженных ядерным оружием, это может показаться кошмаром для многих людей во всем мире: каких соглашений они обязаны придерживаться, есть ли какие-то соглашения, которым они будут следовать в плане ядерного оружия, или они просто будут стрелять им по своей воле в кого-то", — отметил Клява.

Кроме того, отметил он, существует еще и геополитический аспект. Все медиапространство Украины наполнено этим: как это работает, кто что выиграет, кто что теряет и какая новая ситуация.

"Мы, конечно, в процессе. Главное, Украину ни в чем нельзя обвинять. Украина не начинала эту войну. Россияне начали, Путин начал эту войну. Поэтому вся вина за то, что бы ни случилось, я имею в виду, при каких условиях Россия проиграет войну и что произойдет впоследствии – виноват Путин, а не Украина. Это очевидная отправная точка. Россияне начали эту войну, поэтому им придется заплатить за это и за последствия этой войны", — отметил посол.

Также он добавил, что позиция Латвии относительно возможности наносить удары по российским агрессорам западным оружием четкая: это законная цель Украины. Латвия считает, что если страна Россия находится в состоянии войны со страной Украина, то, если на территории РФ есть законная военная цель, она может быть поражена.

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