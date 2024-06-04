Почему Запад не хочет поражения РФ в войне: посол Латвии сделал сенсационное признание

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Кравцев Сергей
У Запада действительно есть опасения и поэтому время от времени раздаются голоса, что войну в Украине нужно завершать, но не черед поражение РФ. Как передает портал "Комментарии", посол Латвии в Украине Илгварс Клява объяснил, откуда берутся эти опасения Запада.
Посол Латвии в Украине Илгварс Клява. Фото: из открытых источников
Дипломат отметил, прежде всего, речь идет об опасениях относительно стратегической стабильности в отношении ядерного оружия.
Кроме того, отметил он, существует еще и геополитический аспект. Все медиапространство Украины наполнено этим: как это работает, кто что выиграет, кто что теряет и какая новая ситуация.
Также он добавил, что позиция Латвии относительно возможности наносить удары по российским агрессорам западным оружием четкая: это законная цель Украины. Латвия считает, что если страна Россия находится в состоянии войны со страной Украина, то, если на территории РФ есть законная военная цель, она может быть поражена.
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Ігор
сегодня, 11:54
Після повернення в імперію балтійських мікронедокраїн у Європі стане спокійніше. Не буде кому підбурювати і створювати конфлікти. Це як у Мауглі Кіплінга. Україна - це тигр Шархан, а в нього є три облізлих шакала: Літва Латвія Естонія. Вони підбурюють, завжди ховаючись за спиною тигра, завжди чиїмось лапами, знищити нарешті Мауглі - Росію. Хоч Мауглі вже став дорослим, він вміє використовувати вогонь і кинджал. Просто ці три мікро шакала треба повернути їх історичному господарю, від якого вони збігли, і якому намагаються помститись використовуючи інших.