Почему Запад меняет политику по ударам по РФ своим оружием: будет ли сбивать ракеты над Украиной

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Кравцев Сергей
Запад хотя и недостаточно оперативно, однако, все же, меняет свое видение необходимости ударов Украины по РФ. Именно поэтому все большее число союзников дает согласие на такой шаг Киеву. Почему Запад резко меняет свою политику в этом разрезе? Может ли он созреть до того, чтобы начать сбивать ракеты РФ над Украиной? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телеканала FREEДОМ заявил, что западные страны действительно начали давать согласие на то, чтобы Украина применяла их оружие для ударов по военным целям на территории Российской Федерации. Это, в частности, четкий сигнал Кремля о том, что Запад готов пересекать "красные линии".
Мусиенко заметил, что российский диктатор Владимир Путин часто говорит о создании "санитарной зоны" в Украине. Однако глава Кремля должен понимать, что будет отпор.
По мнению эксперта, Путин должен понимать, что любые попытки России действуют в рамках эскалации агрессии и наталкиваться на такой отпор и противодействие, что ему придется пожинать плоды его действий, и на территории России будут создаваться такие зоны.
При этом военный эксперт Александр Коваленко в эфире канала "Эспрессо" заявил, что он лично не видит перспектив сценария, при котором союзники Украины могли бы сбивать российские ракеты над ее территорией.
Он рассказал, что одна из проблем состоит в том, как юридически обосновать сбивание ракеты над территорией Украины, не являющейся членом Альянса, "как это интегрировать в 5-ю статью НАТО, которая и так является бюрократизированной и архаической".
Эксперт отметил, что может возникать ситуация, когда союзники будут сбивать украинские ракеты ПВО, если попытаются обезвредить российские ракеты.
Как заявил Александр Коваленко, синхронизировать украинскую систему ПВО с союзниками для сбивания российских ракет является очень сложной технической задачей.
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