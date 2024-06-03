Почему Запад меняет политику по ударам по РФ своим оружием: будет ли сбивать ракеты над Украиной

Запад хотя и недостаточно оперативно, однако, все же, меняет свое видение необходимости ударов Украины по РФ. Именно поэтому все большее число союзников дает согласие на такой шаг Киеву. Почему Запад резко меняет свою политику в этом разрезе? Может ли он созреть до того, чтобы начать сбивать ракеты РФ над Украиной? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Мероприятие готово к истиранию очередных "красных линий"

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телеканала FREEДОМ заявил, что западные страны действительно начали давать согласие на то, чтобы Украина применяла их оружие для ударов по военным целям на территории Российской Федерации. Это, в частности, четкий сигнал Кремля о том, что Запад готов пересекать "красные линии".

"США и Запад готовы к истиранию очередных "красных линий", которые были раньше. Они готовы идти дальше, несмотря на осторожные подходы, и посылают соответствующий сигнал Кремлю. Российская военная машина обнаглела, они уже начали строить временные пункты дислокации в 10 км от украинских границ .Поэтому украинские силы обрушат всю мощь на войска и вооружения, составы российских войск, которые находятся в Белгородской и Курской областях", – пояснил он.

Мусиенко заметил, что российский диктатор Владимир Путин часто говорит о создании "санитарной зоны" в Украине. Однако глава Кремля должен понимать, что будет отпор.

По мнению эксперта, Путин должен понимать, что любые попытки России действуют в рамках эскалации агрессии и наталкиваться на такой отпор и противодействие, что ему придется пожинать плоды его действий, и на территории России будут создаваться такие зоны.

"Логика в том сейчас, чтобы не дать распространяться дальше российской агрессии и российским войскам. Иметь возможность вести наступательные действия. Создать серьезные проблемы для российских войск, логистики и отбросить сейчас российские войска от границ Украины на расстояние, которое будет усложнять им логистику", – резюмировал Мусиенко.

Союзники не готовы сбивать российские ракеты

При этом военный эксперт Александр Коваленко в эфире канала "Эспрессо" заявил, что он лично не видит перспектив сценария, при котором союзники Украины могли бы сбивать российские ракеты над ее территорией.

"Что касается возможности сбивания российских ракет на территории Украины нашими союзниками, то я на эту тему смотрю без оптимизма. Я не вижу перспективы реализации такого сценария, если только Украина не вступит в НАТО", — сказал Коваленко.

Он рассказал, что одна из проблем состоит в том, как юридически обосновать сбивание ракеты над территорией Украины, не являющейся членом Альянса, "как это интегрировать в 5-ю статью НАТО, которая и так является бюрократизированной и архаической".

Эксперт отметил, что может возникать ситуация, когда союзники будут сбивать украинские ракеты ПВО, если попытаются обезвредить российские ракеты.

Как заявил Александр Коваленко, синхронизировать украинскую систему ПВО с союзниками для сбивания российских ракет является очень сложной технической задачей.

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