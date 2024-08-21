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Почему Запад до сих пор не позволяет бить вглубь РФ: когда эта позиция изменится

Союзники Украины до сих пор не имеют четкой стратегии в отношении России, поэтому они до сих пор не позволяют бить западным оружием вглубь РФ

сегодня, 15:33
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Ткачик Олеся

У западных партнеров Украины до сих пор нет четкой стратегии в отношении России, колеблясь между так называемым контролем эскалации и более решительными действиями. Это, в частности, влияет на их решение о предоставлении Украине разрешения использовать дальнобойное оружие для ударов по военным объектам на территории РФ, сказал в эфире Freedom доктор политических наук Игорь Петренко.

Почему Запад до сих пор не позволяет бить вглубь РФ: когда эта позиция изменится

США и РФ

Западные партнеры до конца не знают, как действовать, как быть в Российской Федерации. То есть, какую стратегию необходимо реализовать: либо это вопрос контролируемой эскалации, о котором говорит Салливан (советник президента США по нацбезопасности), и тогда, безусловно, нужно оттягивать это решение. Или это все-таки более решительные действия, и, возможно, здесь действия Украины в Курской области могли бы вдохновить их”, — говорит эксперт.

По мнению политолога, решение о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного западного оружия на территории РФ зависит от официального переговорного процесса. Он напомнил, что Украина готовит второй саммит мира, на котором ожидается участие России. В зависимости от того, насколько деструктивной будет позиция РФ, Запад может прибегнуть к определенным действиям по стимулированию ее к мирным переговорам. При этом Петренко считает, что если Россия откажется от участия или продемонстрирует крайний деструктивизм, Запад может предоставить Украине разрешение на использование вооружения и усилить поддержку.

Кроме того, предоставление Украине разрешения наносить удары по военным объектам в РФ с помощью дальнобойного оружия может зависеть от внутриполитических процессов в США, считает эксперт.

"Очевидно, в зависимости от развертывания избирательной кампании тоже повлияет на то, будут ли готовы США взять на себя лидерство в этом вопросе. А их лидерство очень важно. Если США дадут такое разрешение, очевидно, что особых аргументов отказываться у других партнеров Украины уже не будет”, — подытожил Петренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему США не позволяют Украине бить вглубь России.




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Источник: https://uatv.ua/uk/chym-zumovlena-zatrymka-dozvolu-dlya-ukrayiny-byty-po-vijskovyh-ob-yektah-u-rf-poyasnyv-politolog/
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