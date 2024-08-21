Почему Запад до сих пор не позволяет бить вглубь РФ: когда эта позиция изменится

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
У западных партнеров Украины до сих пор нет четкой стратегии в отношении России, колеблясь между так называемым контролем эскалации и более решительными действиями. Это, в частности, влияет на их решение о предоставлении Украине разрешения использовать дальнобойное оружие для ударов по военным объектам на территории РФ, сказал в эфире Freedom доктор политических наук Игорь Петренко.
США и РФ
По мнению политолога, решение о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного западного оружия на территории РФ зависит от официального переговорного процесса. Он напомнил, что Украина готовит второй саммит мира, на котором ожидается участие России. В зависимости от того, насколько деструктивной будет позиция РФ, Запад может прибегнуть к определенным действиям по стимулированию ее к мирным переговорам. При этом Петренко считает, что если Россия откажется от участия или продемонстрирует крайний деструктивизм, Запад может предоставить Украине разрешение на использование вооружения и усилить поддержку.
Кроме того, предоставление Украине разрешения наносить удары по военным объектам в РФ с помощью дальнобойного оружия может зависеть от внутриполитических процессов в США, считает эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему США не позволяют Украине бить вглубь России.
Новости