Почему заморозка войны уже невозможна: до какого момента россияне будут откладывать перемирие

До последнего была надежда, что дипломатическим путем удастся, если не завершить войну этой весной, то поставить ее на паузу. Теперь же, после того, как было поддержано Верховной Радой решение о продолжении военного положения и мобилизации, становится очевидно, что война будет продолжаться. Что станет понятно в ближайшие месяцы? До какого времени россияне будут продолжать откладывать перемирие? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Одна из сторон точно должна капитулировать

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев в эфире общенационального телемарафона предположил, что с очень большой вероятностью можно сказать, что в ближайшие месяцы станет четко понятно, каким будет будущее развитие ситуации на поле боя. Но война не завершится заморозкой, только капитуляцией одной из сторон, уверен эксперт.

"Вполне вероятно, что ближайшие месяцы станут тем триггером, который сможет нам абсолютно четко прояснить будущее развитие ситуации: то ли стагнация на поле боя, то ли другие варианты развития ситуации. То, что для меня совершенно очевидно, — никогда эта война не завершится какой-то там заморозкой. Только уничтожение и принуждение к капитуляции одной из сторон российско-украинского противостояния будет выходом из этой ситуации. Готовы ли мы к капитуляции? Уверен, что нет. Есть ли шанс одержать победу на поле боя? Уверен в том, что да", — заявил он.

Что касается возможности ВСУ провести удачную наступательную кампанию, то Владислав Селезнев считает, что все упирается в ресурсы. Оценка наших ресурсов и вражеских ресурсов, их сопоставление должно давать нам абсолютно прагматичные выводы относительно этого.

Россияне пытаются наступать

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что россияне будут и дальше пытаться затянуть время, продолжая войну. Но так будет не постоянно, а ровно до того времени, пока у них есть успехи на фронтах, хоть и не огромные, не безумные.

"Они тянут время, руководствуясь принципом, сколько получится захватить территорий, столько и захватят. Тянут время, чтобы выдвинуть дополнительные условия в адрес Украины отдать новые территории. Я так понимаю их логику: тянут время с целью ожидания того, что вдруг что-то произойдет в западном обществе. Расчет на это", – высказался Ступак.

По мнению Ступака, ракетно-дроновые атаки по Украине вероятно продолжатся в ближайшее время. Россия ни за что не откажется от этого козыря в войне, тем более, что это также рычаг давления, как на украинскую власть, так и на самих украинцев.

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