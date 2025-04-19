Почему забуксовали переговоры: действительно ли Трамп может выйти из переговорного процесса

В западных СМИ просто шквал заголовков о переговорах, прекращении огня в Украине. Называются разные условия, как, в частности, готовность США признать Крым российским, ослабить санкции… Говорится также, что Украина якобы на 90%, по словам министра обороны Украины Рустема Умерова, готова принять мирные предложения Трампа. Но главный вывод состоит в том, что Дональд Трамп не сумел выполнить поставленную задачу – добиться прекращения огня в Украине до Пасхи. Действительно ли Трамп может выйти из переговорного процесса? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Трампу не нужны поражения

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг. по вопросам замороженных конфликтов в Евразии Виталий Кулик отметил, что сейчас трудно что-то сказать по поводу выхода из переговорного процесса, потому что Дональд Трамп непредсказуем в этом вопросе.

"Трамп может слишком контраверсивно действовать и не слишком озабочен последствиями. Однако есть определенные оговорки, которые важны. И такими обусловленностями, например, является то, что Украина находится в фокусе трамповской политики и, не решив украинский кейс, Трампу будет сложно двигаться в решении других внешнеполитических сложностей. Поэтому, по-моему, когда мы говорим о каком-то демарше, развороте, переориентации на что-то другое со стороны Трампа, я бы не впадал в какой-то чрезмерный алармизм. Потому что, отказавшись от участия в решении украинского вопроса, Трамп не сможет сформировать успешную основу для взаимодействия с Китаем. Трамп не сможет решить вопрос формирования базиса миропорядка, что было анонсировано им и представителями его администрации", – отметил Виталий Кулик.

Он продолжает, если Трамп и решит выходить из переговорного процесса по Украине, то это отразиться на всех его других позициях и не учитывать это Белый дом не может.

"С другой стороны, независимо от разных психологических особенностей Трампа, он не может долго концентрироваться на каких-то одних темах. Он может перепрыгивать с темы на тему. И тема Украины может утратить свою актуальность. Но потом это обернется же американцам провал за провалом в Южной Азии, Китае, Латинской Америке и т.д. А поражения для Трампа не приемлемы", – заметил собеседник портала "Комментарии".

Эксперт не исключает, что может оказаться дополнительное давление на Украину. Не имея, что предложить России Трамп может пойти на то, чтобы выбивать больше уступок из Киева, чем из Москвы. Но Киеву сегодня уже есть, что сказать.

"Мы сейчас не столь критично зависимы от американской помощи. Она диверсифицирована. У нас есть основа собственного производства. В том числе каких-то критических вещей, чтобы не обрушивалась оборона. У нас тоже контраргументы. К тому же очевидно, что общество не поддерживает внешнее вмешательство на достижение мира даже при большом запросе на скорый мир в Украине. И это понимают как наши европейские партнеры, так и американское руководство. Поэтому давить на Украину можно, но есть пределы этого давления", – отметил Виталий Кулик.

Достоверность результативного свершения этого раунда переговоров есть, но она малореалистичная

Украинский политический аналитик, депутат Верховной Рады VIII созыва (2014–2019) Вадим Денисенко отметил, что все, что можно понять о мирных предложениях от США, то они де-факто сводятся к плану Келлога (разграничение по линии фронта, не вступление в НАТО), а в обмен на это с россиян частично.

"Главным вопросом, в который уперлись переговоры, является вопрос статуса оккупированных территорий. Отсюда и фразы Виткофа о возможности признания Крыма", – отметил эксперт.

По его словам, все происходящее во многом сводится к поиску формулы квазипризнания этих территорий, например, Украина отказывается от военного пути возвращения этих территорий. Пока выглядит очень сомнительно, что Путина это удовлетворит, но он явно попытается еще немного потянуть время.

"Российские власти демонстрируют якобы готовность к возвращению иностранных компаний на свои рынки и Путин даже поручил правительству разработать правила такого возвращения. Здесь, похоже, расчет россиян состоит в том, что они готовы демонстрировать, что даже в случае провала переговоров Россия открыта для западных инвесторов, прежде всего американских. И здесь, очевидно, игра россиян состоит в том, чтобы оставить место для возобновления экономического сотрудничества с США, даже во время летнего контрнаступления. Повторю то, что говорил раньше. Достоверность результативного свершения этого раунда переговоров есть, но она малореалистичная. Осталось ждать недолго", – подытожил Вадим Денисенко.

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