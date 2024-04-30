Почему ВСУ сложно сдерживать наступление РФ: главная причина

Украинской армии сложно сдерживать наступление российских оккупантов из-за нехватки артиллерийских снарядов и бронированной техники, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Россия продолжает наступление. Фото из открытых источников

"Относительно того, какого вооружения не хватает в армии. Главная проблема на сегодняшний день – недостаток не самого оружия, а снарядов. В первую очередь, боеприпасы к артиллерийским системам. Именно поэтому нам очень сложно сдерживать наступление врага, которое он постоянно пытается осуществить. Из-за нехватки снарядов сначала россияне кроют артиллерией наши позиции, а затем вражеская пехота имеет возможность к ним подойти", — рассказал Максим Жорин.

На второе место по важности, чего не хватает украинскому войску, офицер ВСУ поставил бронированную технику, которая необходима для продвижения, логистики и обеспечения контратакующих действий. Он отметил, что Третья штурмовая, например, очень ждет Bradley.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают продавливать украинскую оборону на Авдеевском направлении, отмечает офицер ВСУ Николай Мельник. "Противник понял, что ВСУ испытывают тотальный голод во всем, а потому пытается воспользоваться ситуацией и бросает в бой резервы. Тактика проста — прорыв в одном месте с стремительным развертыванием во фланги соседних подразделений", — написал офицер ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Словакии Робер Фицо, комментируя сбор словаками 4 млн евро на закупку боеприпасов для Украины, заявил, что "это словно пукнуть в дерево". "Через год-два будет так же. Все деньги будут потрачены. Возможно, что-то разворуют, но в Украине ничего не изменится. Мы будем там, где есть. Это моя позиция. Поэтому я предпочитаю прекращение огня любой ценой", – добавил Роберт Фицо.