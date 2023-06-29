Почему ВСУ проводят операцию по типу Херсонской – какую стратегию выбрал Генштаб

Возможно не так, как многие ожидали, но украинское контрнаступление продвигается и постепенно даже набирает обороты. Что важно о нем понимать и можно ли провести аналогии с теми успешными операциями, которые уже ранее провели ВСУ? Издание "Комментарии" разобралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

ВСУ. Фото: Getty Images

ВСУ добиваются обвала фронта

Военный эксперт Олег Жданов в разговоре с журналистами "ТСН" рассказал, что украинские защитники проводят контрнаступление на разных участках фронта по тому сценарию, который мы видели при деоккупации Херсона. Вот только объем сейчас в разы больше.

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"На мой взгляд, сегодня проводится операция вроде Херсонской на правом берегу, только масштаб ее гораздо больше. И охватывает практически всю группировку российских войск, расположенную на нашей территории", – отметил эксперт.

По его словам, ВСУ надавливают малыми силами на российские войска, пытаются подвинуть их и в то же время изучают, где есть слабее оборона, чтобы ударить сильнее. Ситуация довольно необычная, ведь наступающая сторона несет в разы меньше потерь, чем обороняющаяся.

Жданов подчеркнул, ВСУ одновременно пытаются снизить боевой потенциал всей группировки войск, что должно привести к обвалу фронта.

Когда вы наступаете широким фронтом, противник никогда не знает, где вы его будете прорывать

Боец ВСУ и журналист Тарас Березовец в эфире "24 канала" заявил, что украинские воины наступают широким фронтом, поэтому продвигаются неспеша.

"Сейчас мы сосредоточены на захвате первой линии обороны противника на Запорожском направлении. Вместо того, чтобы прорывать фронт на узком участке, как считали многие эксперты, выбрана другая стратегия. На мой взгляд, она более эффективна, и она дает возможность существенно уменьшить наши потери. Этим объясняется достаточно умеренное продвижение", – отметил военный.

Березовец уточнил, из-за такой стратегии продвижения ВСУ на широком участке фронта движение вглубь происходит не так быстро. Однако такая тактика позволяет избежать оцепления, уменьшает потери личного состава, ограничивает возможности противника перебрасывать резервы и позволяет затем маневрировать.

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