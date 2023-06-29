Почему ВСУ проводят операцию по типу Херсонской – какую стратегию выбрал Генштаб

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Возможно не так, как многие ожидали, но украинское контрнаступление продвигается и постепенно даже набирает обороты. Что важно о нем понимать и можно ли провести аналогии с теми успешными операциями, которые уже ранее провели ВСУ? Издание "Комментарии" разобралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.
ВСУ. Фото: Getty Images
Военный эксперт Олег Жданов в разговоре с журналистами "ТСН" рассказал, что украинские защитники проводят контрнаступление на разных участках фронта по тому сценарию, который мы видели при деоккупации Херсона. Вот только объем сейчас в разы больше.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По его словам, ВСУ надавливают малыми силами на российские войска, пытаются подвинуть их и в то же время изучают, где есть слабее оборона, чтобы ударить сильнее. Ситуация довольно необычная, ведь наступающая сторона несет в разы меньше потерь, чем обороняющаяся.
Жданов подчеркнул, ВСУ одновременно пытаются снизить боевой потенциал всей группировки войск, что должно привести к обвалу фронта.
Боец ВСУ и журналист Тарас Березовец в эфире "24 канала" заявил, что украинские воины наступают широким фронтом, поэтому продвигаются неспеша.
Березовец уточнил, из-за такой стратегии продвижения ВСУ на широком участке фронта движение вглубь происходит не так быстро. Однако такая тактика позволяет избежать оцепления, уменьшает потери личного состава, ограничивает возможности противника перебрасывать резервы и позволяет затем маневрировать.
Читайте также на портале "Комментарии" — почему вагнеровцы не надолго в Беларуси – в чем хитрый план Лукашенко.
Обсуждения
Новости