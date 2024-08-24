Почему ВСУ пошли в контрнаступление на Курщине, а не на Донбассе: объяснение экспертов

Начавшийся 6 августа Сил обороны Украины в Курской области РФ до сих пор продолжается. Хотя россияне рассказывали, что им нужны от силы 3-5 дней, чтобы выбить ВСУ из Курщины. Тем не менее, учитывая, что россияне продолжают наступать на Востоке, у многих возникает логичный вопрос: почему ВСУ пошли в контрнаступление на Курщине, а не на Донбассе? Где еще ВСУ могут нанести точечные удары? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Группировка ВСУ, которая используется в Курской области, ничего бы не изменила на Донбассе

Военный эксперт Александр Коваленко в интервью Oboz.ua выразил мнение, что никто не ожидал тех результатов, которые это наступление уже продемонстрировало. Потому оценить его последствия сложно. Главной критикой этой операции было то, что направленные на ее выполнение ресурсы можно было отправить для контрнаступления на Донбассе.

"Скажу сразу. Тот, кто думает, что теми силами и средствами, которые были использованы для Курской операции, можно было бы провести успешное контрнаступление на Донбассе и освободить, например, более 1200 квадратных километров территории, крайне далекое от военной науки", — отмечает он.

По словам эксперта, группировка ВСУ, которая используется в Курской области, ничего бы не изменила на Донбассе — только бы растянула процесс наступления россиян, численностью заставляя их тормозить по ряду направлений. Но ни остановить, ни тем более уйти в контрнаступление – не удалось бы.

"По сути, Курская группировка Сил обороны на Донбассе задержала бы оккупантов на пару недель и больше ничего", — объясняет Коваленко, отмечая, что в Курской области удалось добиться значительных результатов.

Эксперт акцентировал, что удалось развалить пограничную логистику, особенно железнодорожную, идущую в Белгородскую область. Из ряда других направлений неохотно, но все же командование россиян начало передислоцировать подразделения – и этот процесс будет только нарастать, поскольку стабилизировать ситуацию они пока не способны. Под контроль сил обороны перешло более 1200 квадратных километров Курской области, а если учесть изоляцию Глушковского района, то эта площадь может в ближайшее время превысить 1500 км. Кроме того, пленные, пополнение обменного фонда и т.д.

Без Крыма оккупантам будет не нужен Донбасс

Военный эксперт Роман Свитан рассказал в интервью "24 Каналу", что существует много направлений, где ВСУ могут вести точечные атаки, не тратя значительных сил на масштабное наступление.

Свитан отметил, что одной из важнейших целей для Украины остается Крым, ведь россиянам очень сложно оборонять полуостров.

"Если подойти к Армянску, то можно, прикрываясь на правом фланге Черным морем, а на левом — линией фронта, выйти на Крым, чтобы уничтожать российские военные объекты там. Это не масштабная атака, а контрнаступление стратегического уровня, что может привести к серьезным последствиям для российской армии", – отметил он.

Свитан добавил, что без Крыма оккупантам не нужен Донбасс или сухопутный коридор там.

Также эксперт отметил, что ни у ВСУ, ни у россиян нет достаточного количества сил и средств, чтобы проводить масштабные наступательные действия по всей линии фронта в Украине.

"А вот точечные атаки Сил обороны на Курском направлении смогут решить стратегическую задачу деоккупации всей Украины", – отметил эксперт.

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