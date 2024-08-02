Почему ВСУ не могут остановить продвижение россиян: какую цену платит враг за свое продвижение

Несмотря на то, что прорыва фронта нет и ВСУ продолжают держать оборону, медленно линия фронта таки прогибается. В частности, об этом свидетельствуют ежедневные сведения аналитиков DeepState. Почему ВСУ не могут остановить продвижение россиян? Какова цена такого продвижения для агрессора? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

За июль на фронте российские оккупанты имели высокий уровень потерь личного состава

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона отметил, что за год российские оккупанты на Покровском направлении продвинулись на 21 км, но при этом потеряли огромное количество личного состава и техники.

Эксперт отметил, что каждый месяц российские оккупационные войска теряют большое количество ресурса – человеческого и механизированного. По его словам, до конца 2024 года будет сохраняться такая тенденция, поскольку необходимо максимально истощить вражеские войска.

Коваленко отмечает, что поскольку наши войска находятся в обороне, то им приходится иногда оставлять свои позиции, чтобы отойти на более выгодные, откуда могут наносить большее впечатление вражеским подразделениям.

Эксперт отмечает, что за июль на фронте российские оккупанты имели высокий уровень потерь личного состава — 35680 человек.

"Есть очень высокий показатель потерь ствольной артиллерии — 1520 единиц. Это абсолютный рекорд потери артиллерии, свидетельствующий о высоком уровне именно контрбатарейной борьбы, которую реализуют Силы обороны. Есть очень высокий показатель потери автомобильного транспорта -2103 единицы. Это связано с тем, что россияне все меньше начинают использовать бронированную технику, а передвигаются на технике гражданского использования — "буханки", УАЗики, автозаки, гольф-кары и даже мотоциклы", — подчеркнул Коваленко.

При этом эксперт добавил, что врагу не хватает броневой техники. Кроме того, в июле враг потерял 265 единиц спецтехники, что является серьезным ударом по инженерным войскам, которых, по сути, уже не существует у противника.

Нам все еще не хватает людей на фронте

Военный эксперт Павел Нарожный в интервью "РБК-Украина" отметил, что есть три причины, почему украинская армия сейчас не может остановить продвижение оккупантов на фронте.

По мнению эксперта, самый первый и самый большой фактор – это нехватка людей.

Вторая причина, заметил Нарожий, – это преимущество противника в авиации. Враг применяет большое количество КАБов, идут постоянные обстрелы по линии столкновения, удары по позициям, технике, а дать достаточный ответ на все это, как отмечает Нарожный, "у нас пока нечем". В частности, из-за отсутствия самолетов F-16 и ЗРК Patriot в достаточном количестве.

Третья проблема, по мнению эксперта, – это медленное поступление оружия от союзников.

"С большой вероятностью тем недоукомплектованным бригадам, о которых ранее говорил президент Владимир Зеленский, не хватает бронетехники, которая нужна именно для сдерживания наступления врага, для уничтожения личного состава, техники оккупантов. Сюда же и артиллерия и боеприпасы относятся", — подчеркнул он.

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