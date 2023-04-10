Почему ВСУ делают все для содержания Бахмута, - Резников

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Моесеенко Валентина
Министр обороны Алексей Резников обнародовал аргументы стратегии ВСУ по содержанию Бахмута, назвав и отдельные цели Сил обороны, пишут "Комментарии"
Алексей Резников объяснил, для чего украинская армия удерживает Бахмут
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Резников подчеркнул, что содержание города очень важно в контексте всего театра военных действий.
Министр отметил, что, если бы не было Бахмута, оккупанты могли бы использовать весь свой потенциал против Украины на другой линии обороны или на другом менее укрепленном и защищенном месте.
Напомним, "Комментарии" писали о том, что российским войскам на востоке Украины удалось укрепить группировку. В частности, вместо ПИК "Вагнер" на штурмах появляется десант со своим штатным вооружением и специфическими видами бронетехники. Кремль ставит задачу – к Пасхе захватить Бахмут.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что государственный концерн "Укроборонпром" планируется трансформировать в небольшой корпоративный центр и пять отраслевых научно-производственных холдингов.
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