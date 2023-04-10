Почему ВСУ делают все для содержания Бахмута, - Резников

Министр обороны Алексей Резников обнародовал аргументы стратегии ВСУ по содержанию Бахмута, назвав и отдельные цели Сил обороны, пишут "Комментарии"



Алексей Резников объяснил, для чего украинская армия удерживает Бахмут

"Там их „ползучий“ приступ продолжается уже шестой или даже седьмой месяц. Они используют штурмовые волны, тактику атак. Таких волн, которые непосредственно следуют одна за другой, может быть 10 или 12. Только в Бахмуте из-за этого они теряют убитыми и ранеными до 500 солдат в день", — сказал министр.

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Резников подчеркнул, что содержание города очень важно в контексте всего театра военных действий.

"Бахмут — очень хорошо укрепленное оборонное место, занимающее при этом удачное географическое положение. Есть разные возвышения, реки. Это настоящая крепость. Бахмут позволяет нашим меньшим силам удерживать там значительно большую силу противника, одновременно уничтожая, перемалывая его наступательные ресурсы и потенциал", — подчеркнул он.

Министр отметил, что, если бы не было Бахмута, оккупанты могли бы использовать весь свой потенциал против Украины на другой линии обороны или на другом менее укрепленном и защищенном месте.

"Мечты и планы Кремля как можно быстрее выйти на границы Донецкой и Луганской областей терпят крах", — добавил Алексей Резников.

Напомним, "Комментарии" писали о том, что российским войскам на востоке Украины удалось укрепить группировку. В частности, вместо ПИК "Вагнер" на штурмах появляется десант со своим штатным вооружением и специфическими видами бронетехники. Кремль ставит задачу – к Пасхе захватить Бахмут.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что государственный концерн "Укроборонпром" планируется трансформировать в небольшой корпоративный центр и пять отраслевых научно-производственных холдингов.

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