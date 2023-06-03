Почему все больше женщин вступают в ряды ВСУ

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Министерство обороны Украины в Телеграмм.



Женщины-военнослужащие. Иллюстративное фото

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Более 60 тысяч женщин стоят на защите Украины. Более 42 тысяч из них — женщины-военнослужащие. Эта цифра постоянно растет, ведь в ответ на агрессию России значительное количество украинских женщин присоединилось к рядам Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

Причины тому, есть и существенные изминения в украинском законодательстве, позволяющие женщинам фактически в полной мере реализовать себя на фронте.

"Женщины борются наравне с мужчинами, они воюют, рискуют и, к сожалению, отдают свои жизни. Они — образец отваги и преданности для всего мира!" – добавляют в Министерстве обороны Украины.

Заметим, в 2021 году, к 24 февраля, количество женщин в украинском войске составляло около 30 тысяч.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – Зеленский отреагировал на слова Трампа, который хотел бы "завершить войну за 24 часа". Владимир Зеленский заявил, что Трамп мог сделать все, чтобы завершилась война в Украине, когда он был президентом, но почему-то этого не произошло. Глава Украины отметил, что он действительно хотел бы, чтобы война в Украине завершилась как можно быстрее, но это никак не связано с тем, что может измениться администрация США.

Напомним, "Комментарии" писали, — Кулеба рассказал, как партнеры Украины могут прекратить ракетный террор РФ В МИДе намекнули, что между Украиной и некоторыми западными партнерами может состояться непростой разговор.

Читайте на сайте "Комментарии", - Украина готова к контрнаступлению , чтобы освободить свою территорию от российских оккупантов. Действительно, Украина хотела бы получить больше оружия и уладить ряд моментов, но Киев не может ждать месяцами, нужно освобождать свою землю.