Почему время в войне сейчас работает против Украины: какой важный рычаг потеряли ВСУ

Украина придерживается энергетического перемирия и не наносит ударов по НПЗ РФ. Хотя до того, как США предложили пойти на перемирие, ВСУ практически ежедневно выносили российский НПЗ, создавая россиянам большие проблемы. Как отмена ударов по НПЗ России может сказаться на фронте? Почему, перестав наносить удары по НПЗ РФ, Украина потеряла важный рыча влияния? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Удары по НПЗ России. Фото из открытых источников

Больше половины средств поражения противника уничтожается в тылу

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире общенационального телемарафона отметил, что прекращение нанесения ударов по российским НПЗ создает условия для того, чтобы враг спокойно накапливал силы, а это в свою очередь ведет к потерям нашей армии.

Роман Свитан подчеркнул, что нет смысла даже размышлять о победе над врагом, если вы не наносите ударов по его тылу.

"Невозможно, нет такого механизма. Больше половины средств поражения противника уничтожается в тылу, в местах производства, складирования и доставки. Если вы все это разрешаете противнику дотащить до линии боевого соприкосновения, значит идут страшнейшие потери на фронте", — заявил Свитан.

Эксперт пояснил, что это особенно важно на фоне того, что ресурсная военная база РФ в 10 раз больше, чем у ВСУ. Поэтому, как он утверждает, время работает против Украины.

"Если бы мы били сейчас по НПЗ, вот тогда время на нас бы работало. Потому что в течение года можно было бы все нефтеперерабатывающие заводы россиян просто сжечь. И у них бы не стало авиационного керосина, дизеля и бензина. Не навозишься из Китая, или еще откуда-то, потому что слишком большие топливные расходы идут при наступлении. Очень большие расходы", — сказал Свитан.

У нас был сильный рычаг принуждения РФ к переговорам

Политолог, бывший нардеп Александр Черненко отметил, что ударами по НПЗ украинские защитники усиливали позиции наших дипломатов, делали все возможное, чтобы Украина подходила к переговорам с позиции силы и чувствовала себя за столом переговоров уверенно. Это был фактор, который заставлял противника идти на уступки.

"Удары дронов СБУ по НПЗ – это один из факторов, который позволял Украине в новых геополитических условиях отстаивать свои интересы с позиции силы и свидетельствуют о субъектности нашей страны. Путин в первую очередь просит не об отмене западных санкций. Ему важно прекратить санкции от СБУ. Почему? Потому что санкции СБУ очень успешны для Украины, а для России от них огромные прямые убытки. Каждый прилет – это от 50 до 100 миллионов долларов стоимости нефти и оборудования", – подчеркивает Черненко.

Еще более важными политик считает косвенные убытки – из-за сорванных контрактов и разорванных цепей поставок.

"Речь идет о миллиардах долларов. По оценкам экспертов-экономистов, у россиян значительно снизились поступления в бюджет от нефтегазовой сферы. И это очень чувственная история для российского диктатора и его страны-бензоколонки", – акцентирует эксперт.

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