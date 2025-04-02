Почему время в войне сейчас работает против Украины: какой важный рычаг потеряли ВСУ

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Кравцев Сергей
Украина придерживается энергетического перемирия и не наносит ударов по НПЗ РФ. Хотя до того, как США предложили пойти на перемирие, ВСУ практически ежедневно выносили российский НПЗ, создавая россиянам большие проблемы. Как отмена ударов по НПЗ России может сказаться на фронте? Почему, перестав наносить удары по НПЗ РФ, Украина потеряла важный рыча влияния? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Удары по НПЗ России. Фото из открытых источников
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире общенационального телемарафона отметил, что прекращение нанесения ударов по российским НПЗ создает условия для того, чтобы враг спокойно накапливал силы, а это в свою очередь ведет к потерям нашей армии.
Роман Свитан подчеркнул, что нет смысла даже размышлять о победе над врагом, если вы не наносите ударов по его тылу.
Эксперт пояснил, что это особенно важно на фоне того, что ресурсная военная база РФ в 10 раз больше, чем у ВСУ. Поэтому, как он утверждает, время работает против Украины.
Политолог, бывший нардеп Александр Черненко отметил, что ударами по НПЗ украинские защитники усиливали позиции наших дипломатов, делали все возможное, чтобы Украина подходила к переговорам с позиции силы и чувствовала себя за столом переговоров уверенно. Это был фактор, который заставлял противника идти на уступки.
Еще более важными политик считает косвенные убытки – из-за сорванных контрактов и разорванных цепей поставок.
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