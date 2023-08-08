Почему во время удара по Покровску пострадали многие спасатели: объяснение главы Донецкой ОВА

Руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, почему во время удара по Покровску пострадали многие спасатели и полицейские. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".



Раненые в результате попадания российской ракеты. Фото из открытых источников

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По словам чиновника, это была тактика России. Первый российский удар по Покровску – это убийство гражданских жителей, в то время как цель второго удара, который произошел почти через 40 минут, стали работники служб, занимающихся ликвидацией атаки РФ и поиском людей под завалами.

Павел Кириленко заявил, что в результате российского ракетного удара пострадали 67 человек. Из них 29 оказались сотрудниками полиции, а 7 – спасатели. Пока известно о гибели 7 человек в Покровске. По словам руководителя Донецкой ОВА, некоторые пострадавшие сотрудники полиции и спасатели получили тяжелые травмы, и за их жизнь борются украинские медики.

Кириленко отметил, что россияне не впервые совершают такие повторные удары, целью которых является уничтожение спасателей и других работников спецслужб.



Напомним, что Россия регулярно наносит удары по гражданским объектам в Украине, в частности это касается жилых домов, школ, больниц. Несмотря на доказательства и свидетельства, Кремль отрицает военные преступления и повторяет пропагандистский тезис, что они уничтожают военные объекты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на российском православном канале призывают выжигать украинцев "Солнцепьоком". Соответствующее видео попало в сеть.

Также "Комментарии" писали о Медведеве, который цинично рассказал о военной агрессии России.