logo

BTC/USD

70071.91

ETH/USD

3530.51

LTC/USD

102.19

USD/UAH

39.40

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Почему в ТЦК должны работать военные с боевым опытом: объяснение офицера ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему в ТЦК должны работать военные с боевым опытом: объяснение офицера ВСУ

С новобранцами должны работать военные с боевым опытом

сегодня, 17:42
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

С мобилизованными украинцами должны работать сотрудники ТЦК, имеющие опыт участия в боевых действиях на фронте, уверен заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Почему в ТЦК должны работать военные с боевым опытом: объяснение офицера ВСУ

В Украине стало больше конфликтов с работниками ТЦК. Фото из открытых источников

"О мнении, что с гражданскими должны работать гражданские, в том числе в ТЦК. Совершенно не поддерживаю. С гражданским населением должны работать люди с боевым опытом. Они могут быть уже уволены. К примеру, по состоянию здоровья. Но это точно нельзя доверять тем, кто никогда не был близко к линии фронта. У такого человека нет авторитета, а также никогда не передаст и не объяснит, к чему нужно готовиться на фронте", — рассказал офицер ВСУ.

Максим Жорин отметил, что курсы по домобилизационной подготовке также должны проводить военные с боевым опытом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить продолжение макрофинансовой помощи Украине, поскольку от нее зависит ситуация на поле боя. Президент заявил, что Украина "останется там, где сейчас находится на востоке", если не будет получать постоянную помощь от США. Он пояснил, что ВСУ могут проводить ограниченные наступательные операции, но для вытеснения россиян с украинской территории им нужно больше оружия.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Санкт-Петербурге началась масштабная операция по поиску и депортации мигрантов. Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на адвоката, защищающего иностранных граждан в городе. Как известно, в Москве резко увеличилось количество дел о нарушении правил въезда в Россию иностранцами. На улицах Москвы полиция задерживает почти всех мигрантов, особенно, если они с паспортами Таджикистана. Мигрантов везут в отделение, где проверяют.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5094
Теги:
comments

Обсуждения

Залужний

сегодня, 18:09

Пішли нахуй. Якщо ви, "професійні" військові, не змогли вивезти війну, то не суйте своє рило до цивільних.


Новости

Все новости