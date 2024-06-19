Почему в США задерживается передача истребителей Украине: с чем могут быть проблемы

Пошла вторая половина июня. Однако пока нет никаких намеков на то, что совсем скоро Украина получит обещанные истребители F-16. Почему США задерживают передачу истребителей? Сможем ли мы решить проблему по обстрелам Украины КАБами, если, все же, получим самолеты? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

В Воздушных силах Армии США подход поэтапный

Полковник запаса ВВС США Джеффри Фишер в интервью LIGA.net заявил, что в течение года в США готовят несколько тысяч пилотов. Однако, по его словам, процесс тяжелый и долгий.

"В Воздушных силах Армии США подход поэтапный. Сначала пилота учат базовым авиационным навыкам. Затем — готовят для работы на конкретных типах машин — грузовые, транспортные, истребители, бомбардировщики и тому подобное. От начала до конца — полтора-два года и $1-3 млн. Трудно, долго и дорого. Поэтому США требуют, чтобы подготовленные пилоты отслужили в ВВС еще 10-12 лет, чтобы компенсировать вложенные инвестиции. Также США отвечают за подготовку пилотов для других стран. В общем, за год готовят несколько тысяч пилотов", — отметил он.

По словам Фишера, задержки F-16 для Украины связаны с тем, что США не предлагали эти истребители нашей стране, а НАТО.

Эксперт предполагает, что до сих пор могут идти какие-то консультации в Совете национальной безопасности и на обсуждениях по закрытым каналам из РФ. Это вызывает у Байдена серьезные опасения, что F-16 Москва будет считать эскалацией.

В то же время, военный отметил, что значительным преимуществом является разрешение США бить ракетами ATCMS по территории России.

"Приятно, что Вашингтон разрешил хотя бы ограниченно бить ракетами АТАCMS по РФ. Хотя, как по мне, ограниченность до сих пор слишком велика. Россия — экзистенциальная угроза существованию Украины. Если украинский Генштаб где-либо на ее территории видит легитимные цели, он должен иметь возможность поражать их", — заверил полковник запаса ВВС США.

Наземное ПВО в России может стать серьезной проблемой

Военный аналитик Джастин Бронк в статье для британского Королевского института объединенных служб (RUSI) отметил, что Украина надеется, что обещанные истребители F-16 позволят ей бороться с российскими бомбардировщиками, которые засыпают прифронтовую зону планирующими бомбами – КАБами. Однако сделать это будет очень непросто.

Он отмечает, что российские самолеты сбрасывают бомбы с большой высоты в 60-70 км от линии фронта. Это достаточно далеко, чтобы самолеты могли быть перехвачены наземными системами ПВО Украины. Существует надежда, что именно F-16 смогут перехватывать российские самолеты, но проблемой становится уже фактор наличия наземной ПВО в России.

Чтобы не попасть под зенитную ракету россиян, украинским самолетам приходится летать на малых высотах даже в тыловых районах. А у фронта они снижаются почти до уровня земли. Вполне возможно, что Украина получит ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120D для своих F-16, радиус действия которых в теории составляет 160 км. Казалось бы, это позволит украинским пилотам сбивать российские бомбардировщики, не попадая в радиус действия российской ПВО. Но на практике AIM-120 не сможет продемонстрировать свою номинальную дальнобойность. Все потому, что летать украинцам все равно приходится на крайне малых высотах.

Как отметил Бронк, одним из возможных решений этой проблемы является ракета "воздух-воздух" большей дальности, такая как европейский Meteor, летящий до 200 км при оптимальных условиях. Но Meteor несовместим с F-16, а также несовместим с истребителями Mirage 2000-5, которые Франция пообещала Украине.

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