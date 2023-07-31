Почему в РФ молчат об ударе ВСУ по Чонгарскому мосту: в ISW дали ответ

После очередного удара ВСУ по мосту Чонгар, который соединяет материковую территорию Украины с оккупированным Крымом, в РФ "военкоры" отличились внезапным отсутствием реакции, выполняя требования Кремля не освещать "неудобные" темы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

В РФ пытаются замалчивать удар ВСУ по Чонгарскому мосту. Фото: из открытых источников

Аналитики ISW отмечают, отсутствие реакции российских военных блогеров на украинский удар по мосту Чонгар представляет собой "заметный перегиб в репортажах о войне в Украине".

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Это может свидетельствовать о том, что Кремль приказал "военкорам" воздержаться от освещения определенных тем, говорится в публикации.

ВСУ 29 июля заявили об успешном нанесении удара по мосту Чонгар на трассе М-18 (Джанкой — Мелитополь) между оккупированным Крымом и временно подконтрольной войскам РФ частью Херсонской областьи.

Специалисты ISW не зафиксировали никаких дискуссий российских блогеров об украинском ударе, а также постов "военкоров", которые бы продвигали заявление вожака оккупационной "администрации" Херсонской области Владимира Сальдо о якобы перехвате 12 украинских крылатых ракет Strom Shadow при атаке на мост.

Также отмечается, что единственным другим источником в РФ, который прокомментировал удары, был местный российский новостной Telegram-канал — он усилил предполагаемые заявления российских "туристов" в этом районе о том, что мост закрыт для движения.

При этом следует обратить внимание, что российские "военкоры" отреагировали на удар ВСУ по мосту Чонгар 22 июня с всеобщим возмущением и беспокойством. При этом активно обсуждали эту тему российские блогеры, которые регулярно комментируют как успешные, так и якобы неудачные украинские удары по российской логистике.

Мост Чонгар является заметным узким местом на критически важной оккупационной наземной линии связи (GLOC), и маловероятно, что российские блогеры добровольно проигнорируют успешный или неудачный удар ВСУ по объекту, говорится в отчете.

Ранее аналитики ISW озвучивали выводы, что некоторые российские блогеры могут формировать свое освещение войны против Украины более благоприятным образом для кремлевских нарративов, опасаясь наказания Москвы после "удаления видных критических голосов в российском информационном пространстве", в частности — военного преступника и блогера Игоря Гиркина, а также основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

"Однако общий страх перед наказанием со стороны Кремля вряд ли привел бы к такому почти повсеместному отсутствию освещения драматического события, и более вероятно, что это отсутствие освещения вызвано конкретной директивой Кремля не освещать сбои в критических GLOC", — говорится в публикации.

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