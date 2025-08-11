Почему в Кремле заявили, что пора сворачивать «СВО»: кто продвигает такие месседжи

The New York Times со ссылкой на близкие к Кремлю источники пишет о том, что замглавы администрации правителя РФ Дмитрий Козак, который является одним из близких соратников Владимира Путина, недавно предлагал диктатору РФ остановить войну в Украине и начать мирные переговоры. Такие статьи, как и такие заявление чиновника Кремля – неслучайны. Так считает политолог Олеся Яхно.

Путин и Козак. Фото: из открытых источников

Эксперт говорит, что вряд ли в РФ есть те, кто могут одновременно иметь альтернативное военному курсу видение и при этом быть в ближнем круге власти. И тем более – подчеркнуто высказываться об этом в западных СМИ.

"Скорее, речь идет о том, чтобы выводить отдельных людей в непубличную переговорную или посредническую плоскость через заявления, присутствие на публике. Такое себе публичное информационное заигрывание с западной аудиторией", – говорит эксперт.

По ее словам, с одной стороны, это свидетельствует о реальном намерении Кремля вести переговоры, что больше позитивно, чем негативно. А, с другой – применительно к РФ, вопрос не столько в людях, сколько в конкретике и сути позиции, которая по-прежнему непонятна.

