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Почему в Кремле снова заговорили о захвате Одессы: названа поразительная цель

Военный аналитик Сергей Братчук разъяснил причины новых угроз России по захвату Одессы

1 июля 2025, 10:50
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Клименко Елена

Цель России — захватить Одессу, и эта тема снова активно возникает именно тогда, когда ситуация на фронте для нее сложна и не идет по плану, заявил военный эксперт Сергей Братчук.

Почему в Кремле снова заговорили о захвате Одессы: названа поразительная цель

Фото: из открытых источников

"У россиян сейчас дела обстоят хуже, чем они ожидали. На линии фронта продолжается напряженная и тяжелая борьба. Когда обстоятельства развиваются не в пользу России, они начинают активизировать идеи, которые могут повлиять на психологию и политическое давление. Одесса — это одна из таких карт, которую Кремль время от времени извлекает", — пояснил.

По словам Братчука, российские войска испытывают острый дефицит ресурсов, и это вынуждает их усиливать давление на разных направлениях фронта. Особое внимание Кремль уделяет теме захвата Одессы, которая имеет не только военное, но и стратегическое и символическое значение.

"Это не просто мечта, а инструмент давления на Украину и международных партнеров. Увлечение Одессы могло нанести серьезный удар по экономике Украины, ведь это ключевой порт на Черном море", — подчеркнул Братчук.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Россия не планирует идти на прекращение огня в ближайшее время, а Одесса остается главным объектом их внимания. По словам одного из западных чиновников, Кремль считает этот город исторически "российским", и его контроль позволит лишить Украину доступа к важным морским путям.

Европейские лидеры неоднократно предупреждали, что, несмотря на твердую решимость Украины продолжать борьбу, без существенной новой военной и финансовой поддержки существует риск потери важных территорий, включая ключевые города. Так что внимание к Одессе — это не только сигнал о намерениях Кремля, но и призыв к западным партнерам усилить помощь Киеву.

Как уже писали "Комментарии", когда Дональд Трамп вступил в должность президента США в начале 2025 года, многие представители Вашингтона надеялись на скорое завершение войны в Украине, пишет Foreign Affairs.



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