Почему уничтожение HIMARS является тревожным сигналом? Военный ответил

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Ткачик Олеся
По словам Юрия Касьянова, уничтожение противником нашего "Хаймарса" на расстоянии 40 км от линии фронта – очень тревожный сигнал. И здесь, говорит он, дело даже не в том, что машина была обнаружена беспилотником врага на такой дальности – и наши, и вражеские беспилотники постоянно летают даже дальше. Как подчеркнул военный, речь здесь идет об удивительно быстрой реакции врага: обнаружили — сразу же нанесли удар.
Установка HIMARS
По его словам, война меняется.
Он добавил, что есть потребность быстрее меняться вместе с войной, поскольку систем противовоздушной обороны точно на всех не хватит.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне сумели уничтожить "Хаймарс" — и это их победа. Ведь технику такого уровня они за два года войны ни разу не могли повредить. Как отметил народный депутат Роман Костенко, необходимо подробное расследование причин того, почему так произошло.
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сегодня, 13:38
Весь Світ змінюється. Тільки Україна не бажає і не буде змінюватись. Застрягла у віковічному нацистському бандерівському вишиватному корупційному лахмітті з православної сектою. Програли тому що не хотіли змінюватись!