Почему уничтожение HIMARS является тревожным сигналом? Военный ответил

По словам Юрия Касьянова, уничтожение противником нашего "Хаймарса" на расстоянии 40 км от линии фронта – очень тревожный сигнал. И здесь, говорит он, дело даже не в том, что машина была обнаружена беспилотником врага на такой дальности – и наши, и вражеские беспилотники постоянно летают даже дальше. Как подчеркнул военный, речь здесь идет об удивительно быстрой реакции врага: обнаружили — сразу же нанесли удар.

Установка HIMARS

"Раньше это мы славились "горизонтальными связями", а у орков все решалось через штаб, и это давало фору на смену позиции. Теперь — иначе, а учитывая тот факт, что у орков хватает высокоточных средств поражения, тех же "Искандеров", работа для нашей дальнобойной артиллерии, ракетных систем, ударных и разведывательных беспилотных систем сильно усложняется в глубине наших позиций",

– написал в Фейсбуке Касьянов.

По его словам, война меняется.

"Попробуйте теперь запустить дальнобойные дроны-камикадзе с какого-нибудь аэродрома в нашей оперативной глубине – сразу же прилетит, ведь на такую работу нужно несколько часов подготовки под открытым небом, в котором дежурят вражеские разведчики",

– подчеркнул военный.

Он добавил, что есть потребность быстрее меняться вместе с войной, поскольку систем противовоздушной обороны точно на всех не хватит.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне сумели уничтожить "Хаймарс" — и это их победа. Ведь технику такого уровня они за два года войны ни разу не могли повредить. Как отметил народный депутат Роман Костенко, необходимо подробное расследование причин того, почему так произошло.



