Почему уменьшился интервал между тревогами в Украине: что задумали россияне

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Кравцев Сергей
Россияне не прекращают шокировать своей жестокостью, обстреливая мирных граждан посреди ночи. При этом Минобороны РФ традиционно рапортует, что удары наносились якобы только по военных целях. Почему большая вероятность, что удары будут продолжаться и в дальнейшем? Чем объяснить уменьшение интервала между тревогами в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV заявил, что атака россиян в ночь на 17 июня, во время которой были убиты и ранены гражданские – это классическая тактика путинского режима.
Он добавил, что эта тактика россиян с принуждением к переговорам не нова, они ранее использовали ее во время войны в Чечне и Сирии.
Военный эксперт Сергей Грабский отметил в эфире "Новости.LIVE", что уменьшение интервала между тревогами происходит из-за того, что Россия пытается исследовать систему ПВО Украины.
Он также рассказал об особенностях недавней жестокой ночной атаки РФ по Киеву. По его словам, оккупанты использовали тактику нескольких волн, запуская воздушные цели по Украине.
По словам эксперта, эта тактика характеризуется относительной рассредоточенностью. Противник бил не по одной точке, а по нескольким районам, что свидетельствует, что эта атака имела несколько задач. Уничтожение, как они считают, военного потенциала. И террор местного населения, принуждение к капитуляции, добавил Грабский.
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