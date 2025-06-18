Почему уменьшился интервал между тревогами в Украине: что задумали россияне

Россияне не прекращают шокировать своей жестокостью, обстреливая мирных граждан посреди ночи. При этом Минобороны РФ традиционно рапортует, что удары наносились якобы только по военных целях. Почему большая вероятность, что удары будут продолжаться и в дальнейшем? Чем объяснить уменьшение интервала между тревогами в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Тактика россиян с принуждением к переговорам не нова

Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV заявил, что атака россиян в ночь на 17 июня, во время которой были убиты и ранены гражданские – это классическая тактика путинского режима.

"Стандартная российская тактика запугивания гражданского населения. И то, что они били по гражданским объектам – это целенаправленно. Они сейчас пытаются любым образом уменьшить поддержку армии, моральный дух. Чтобы украинское общество было готово к любым переговорам с любым результатом. Только для того, чтобы эти удары прекратились", — сказал Жирохов.

Он добавил, что эта тактика россиян с принуждением к переговорам не нова, они ранее использовали ее во время войны в Чечне и Сирии.

"Поэтому, к сожалению, такие удары будут продолжаться и в дальнейшем", — констатировал Михаил Жирохов.

Тактика россиян характеризуется относительной рассредоточенностью

Военный эксперт Сергей Грабский отметил в эфире "Новости.LIVE", что уменьшение интервала между тревогами происходит из-за того, что Россия пытается исследовать систему ПВО Украины.

"Чтобы выяснить, успевает ли после такого перерыва система ПВО Украины восстановиться. Успевает ли она приготовиться к следующей атаке. Такой перерыв и реакция украинской системы ПВО должна свидетельствовать о том, насколько она эффективна для дальнейших ударов. Противник тестирует нас", — сказал Грабский.

Он также рассказал об особенностях недавней жестокой ночной атаки РФ по Киеву. По его словам, оккупанты использовали тактику нескольких волн, запуская воздушные цели по Украине.

По словам эксперта, эта тактика характеризуется относительной рассредоточенностью. Противник бил не по одной точке, а по нескольким районам, что свидетельствует, что эта атака имела несколько задач. Уничтожение, как они считают, военного потенциала. И террор местного населения, принуждение к капитуляции, добавил Грабский.

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