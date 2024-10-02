Почему украинские F-16 не могут конкурировать с российской авиацией: что не так с помощьь Запада

С одной стороны, партнеры вроде бы сдержали обещание и передали Украине F-16. Вот только есть две проблемы. Первая – их слишком мало. Вторая – украинцам передали откровенно старые модели. В итоге те самолеты, которые Киев получил от Запада не могут конкурировать с самыми современными российскими самолетами. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Business Insider" заявил генерал-майор США в отставке Гордон "Скип" Дэвис, который занимал должность заместителя помощника генерального секретаря НАТО по вопросам оборонных инвестиций.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Генерал отметил, что современные российские самолеты все еще имеют преимущество. Дэвис сказал, что украинские F-16 уже меняют ситуацию, а с поставкой большего количества самолетов Украина сможет еще больше усилить свои позиции. До конца года ожидается получение около 20 F-16. Однако он отметил, что эти самолеты имеют определенные ограничения по дальности и уязвимости.

Военный отметил, современные российские самолеты, такие как Су-35С, Су-30СМ и МиГ-31, имеют более мощные радары и ракеты, в частности ракеты класса "воздух-воздух" Р-37М, превосходящие украинские AIM-120 по дальности. Это создает угрозу для украинских F-16, особенно в сочетании с российскими системами ПВО. Украинские F-16, хотя и получили некоторые модернизированные системы, все еще более старые по сравнению с теми, что используются в других странах. Многие из них уже имеют десятки лет полетов, что делает их менее надежными. Хотя самолеты оборудованы современными средствами электронной борьбы, они все равно остаются уязвимыми к российской наземной обороне и авиации.

Стоит отметить, мощность украинских F-16 пока остается ограниченной из-за небольшого количества самолетов, узких мест в обучении и медленных поставок. Союзники Украины, включая Данию, Норвегию и Нидерланды, пообещали передать более 85 самолетов, однако этого недостаточно для достижения воздушного превосходства.

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