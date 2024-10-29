Почему Украине выгодно атаковать Чечню: какое решение может принять Кадыров

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Ткачик Олеся
Удар беспилотника по зданию академии спецназа в Чечне — это, по сути, стратегически выгодная идея, считает военный аналитик, старший лейтенант сухопутных войск Армии обороны Израиля Игаль Левин.
Атака по Чечне
"Начать бомбить Чечню имеет смысл, поскольку, во-первых, эта республика пользуется у Москвы явно непропорциональными привилегиями и индульгенциями. Следовательно, всякие аладиновы генералы будут требовать и лоббировать переброску дополнительных систем ПВО и других ресурсов для защиты региона. Это лишь увеличит расход ресурсов, а при благоприятном сценарии — еще больше подхлестнет Чечню ливнуть с войны, которую ведет Москва", — считает Левин.
По сути, говорит эксперт, чеченцы и так не испытывают мягко говоря особой симпатии к русским, служа лишь своим лидерам, чья лояльность фактически покупается Москвой. В реальной войне они не заинтересованы, а значит, имеет смысл перенести эту самую войну на их собственную территорию.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что неизвестный дрон атаковал Российский университет спецназа в Гудермесе. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Удар дрона пришелся по крыше, как утверждается, пустующего здания на территории университета. Начался пожар. Жертв и пострадавших нет, сообщил Кадыров. По его словам, деятельность Российского университета спецназа в Гудермесе после атаки БПЛА не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.
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