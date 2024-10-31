Почему Украине не нужны Tomahawk: сможем ли мы самостоятельно бить по инфраструктуре РФ

В интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы президент Владимир Зеленский фактически подтвердил запрос Украины к союзникам на ракеты Tomahawk. Почему сегодня нам эти ракеты не нужны? Сможет ли Украина самостоятельно бить по инфраструктуре РФ, если союзники и дальше будут только разводить руками? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Ракеты Tomahawk. Фото: из открытых источников

Прежде чем получить Tomahawk, нам нужно получить согласие от партнеров на удары по РФ

Эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире канала "Киев 24" заявил, что Украине нет смысла получать ракеты Tomahawk от Соединенных Штатов, если Вашингтон не разрешит удары ими вглубь территории России. Нет смысла в оружии, которое партнеры не дают разрешения применять.

"Что мы, по Крыму будем стрелять? Так по Крыму мы достаем и Storm Shadow. И можно было дать нам первые варианты ракет JASSM, они в разы дешевле. Если давать ракеты Tomahawk, 1%, что их дадут. Но если их дадут, то они должны действовать в полную дальность, иначе у них нет смысла", – пояснил Романенко.

Эксперт добавил, что эти ракеты универсальны. И в случае их передачи Украина может запускать их как с воздуха, так и земли и моря.

"Все эти ракеты контейнерные – куда вы поставите контейнер, оттуда вы можете их запустить. Только авиационные варианты, они без контейнера, подвешиваются под крыло самолета. Мы можем использовать фактически любые варианты. Если контейнерный вариант, морской, мы его просто можем поставить под сухопутную пусковую установку, грузовик. Авиационный вариант – у нас есть бомбардировщики Су-24, которые сейчас запускают Storm Shadow, на корневых пилонах они способны нести две ракеты", – добавил Романенко.

Вопрос развития баллистических ракет двигается

Директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью УНИАН высказал мнение, что уже в 2025 году украинские баллистические ракеты будут использоваться для ударов по российской военной инфраструктуре. Это произойдет вне зависимости от позиции ключевых союзников.

Правда, подчеркнул эксперт, украинские баллистические ракеты нужно усиливать иностранными — в частности, — американскими технологиями.

"Нам нужны решения, которые уже есть, например, которые были в ракетах ATACMS. Учитывая, что технологии не новые, американцы готовы нам их предоставить", – отметил Валентин Бадрак.

Эксперт подчеркнул, что вопрос развития баллистических ракет двигается, но не так быстро, как бы этого хотелось, и не в последнюю очередь – из-за проблемы администрирования. Эксперт отметил, что среди специалистов уже давно ведутся речи о необходимости смены руководства КБ "Южное" — главного конструкторского бюро, которое занимается этим вопросом.

"То есть, там очень хорошая команда конструкторов, но менеджмент хромает на обе ноги. Второй момент — надо, чтобы все составляющие ракетной программы велись и координировались не через Минстртатегпром, а через Минобороны. Конкретно — через "ракетного" заместителя министра", — резюмировал Бадрак.

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