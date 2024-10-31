Почему Украине не нужны Tomahawk: сможем ли мы самостоятельно бить по инфраструктуре РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы президент Владимир Зеленский фактически подтвердил запрос Украины к союзникам на ракеты Tomahawk. Почему сегодня нам эти ракеты не нужны? Сможет ли Украина самостоятельно бить по инфраструктуре РФ, если союзники и дальше будут только разводить руками? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Ракеты Tomahawk. Фото: из открытых источников
Эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире канала "Киев 24" заявил, что Украине нет смысла получать ракеты Tomahawk от Соединенных Штатов, если Вашингтон не разрешит удары ими вглубь территории России. Нет смысла в оружии, которое партнеры не дают разрешения применять.
Эксперт добавил, что эти ракеты универсальны. И в случае их передачи Украина может запускать их как с воздуха, так и земли и моря.
Директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью УНИАН высказал мнение, что уже в 2025 году украинские баллистические ракеты будут использоваться для ударов по российской военной инфраструктуре. Это произойдет вне зависимости от позиции ключевых союзников.
Правда, подчеркнул эксперт, украинские баллистические ракеты нужно усиливать иностранными — в частности, — американскими технологиями.
Эксперт подчеркнул, что вопрос развития баллистических ракет двигается, но не так быстро, как бы этого хотелось, и не в последнюю очередь – из-за проблемы администрирования. Эксперт отметил, что среди специалистов уже давно ведутся речи о необходимости смены руководства КБ "Южное" — главного конструкторского бюро, которое занимается этим вопросом.
Читайте на портале "Комментарии" — действительно ли ядерная угроза стала ближе: о чем намекает Западу Путин.
Новости