Почему украинцы отчаиваются в ВСУ: объяснение эксперта

За два года полномасштабного российского вторжения уровень поддержки Вооруженных сил гражданами Украины упал на 15%, что очевидно связано с непопулярными действиями работников Территориальных центров комплектования, считает политтехнолог Олег Постернак.

Большинство украинцев продолжают верить в ВСУ. Фото из открытых источников

"Интересно, что уменьшился уровень полного одобрения действий ВСУ. Если два года назад полностью одобряли действия ВСУ 92% украинцев, то сейчас – 77%. То есть, уменьшение за два года составило 15%. Моя версия – это влияние агрессивных действий ТЦК и распространение соответствующих видео в телеграмм-каналах. На авторитет ВСУ некоторые украинцы переносят негативный шлейф от работников ТЦК, которые в такой же форме, как и другие подразделения ВСУ", — написал он в соцсети.

Комментируя результаты исследования социологической группы "Рейтинг", эксперт также отметил, что нет особых изменений в геополитических ориентациях украинцев, а 88% граждан продолжают верить, что Украина победит в войне с РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай усиливает поддержку военно-промышленного комплекса России, что создает проблемы не только Украине, но и несет угрозы Западу. Энтони Блинкен рассказал союзникам, что помощь Китая Москве достигает таких масштабов, которые "вызывают беспокойство". Китай предоставляет России определенные инструменты и ресурсы, а также проводит технические экспертизы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что истребители F-16 не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине. "Тот факт, что страны НАТО снабжают F-16, а также обучают пилотов и снабжают вооружение для F-16, является еще одним примером значительной военной поддержки Украины со стороны союзников по НАТО. Но ни одна система не изменит ситуацию на поле боя. Это не серебряный шар, который может изменить военный конфликт", — сказал Йенс Столтенберг.