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Марьян Ощановский
За два года полномасштабного российского вторжения уровень поддержки Вооруженных сил гражданами Украины упал на 15%, что очевидно связано с непопулярными действиями работников Территориальных центров комплектования, считает политтехнолог Олег Постернак.
Большинство украинцев продолжают верить в ВСУ. Фото из открытых источников
Комментируя результаты исследования социологической группы "Рейтинг", эксперт также отметил, что нет особых изменений в геополитических ориентациях украинцев, а 88% граждан продолжают верить, что Украина победит в войне с РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай усиливает поддержку военно-промышленного комплекса России, что создает проблемы не только Украине, но и несет угрозы Западу. Энтони Блинкен рассказал союзникам, что помощь Китая Москве достигает таких масштабов, которые "вызывают беспокойство". Китай предоставляет России определенные инструменты и ресурсы, а также проводит технические экспертизы.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что истребители F-16 не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине. "Тот факт, что страны НАТО снабжают F-16, а также обучают пилотов и снабжают вооружение для F-16, является еще одним примером значительной военной поддержки Украины со стороны союзников по НАТО. Но ни одна система не изменит ситуацию на поле боя. Это не серебряный шар, который может изменить военный конфликт", — сказал Йенс Столтенберг.
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Ігор
сегодня, 17:52
Військкомати стали не тільки центром корупції, а й інструментом переслідування і залякування на замовлення, наприклад, СБУ. відіграє роль зневіра у обраному шляху. 1 Головний спонсор юдейсько-путинської кризи здувся на 1,5 року раніше. а які були обіцянки. 2 Якесь не те майбутнє ми отримали завдяки нацпам'яті. 3 Вже через півроку, з приходом Трампа і республіканців, все поміняється. Взуті у бандерівське лахміття відсталі, раптом дізнаються, що Земля кругла. Будуть ламати перенасичені гаслами і злобою на весь світ голови: як це люди ходять вниз головою? Чому ріки озера моря та й підроблена горілка не проливаються? Вся свідомість Свідомих посиплеться!