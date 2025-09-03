logo

Почему Украина все еще со светом: США сыграли на опережение еще перед полномасштабным вторжением
Почему Украина все еще со светом: США сыграли на опережение еще перед полномасштабным вторжением

По информации CNN, США готовили Украину к энергетической войне еще перед вторжением РФ

3 сентября 2025, 09:42
Автор:
Кравцев Сергей

Соединенные Штаты помогали Украине подготовиться к энергетической войне со стороны России еще перед полномасштабным вторжением. Для этого был задействован целый комплекс мер. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "CNN".

Почему Украина все еще со светом: США сыграли на опережение еще перед полномасштабным вторжением

Энергетика Украины. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, подробности о подготовке Украины к масштабной войне в своей публикации рассказал Бретт МакГерк, — аналитик издания по вопросам мировой политики, занимавший высокие должности в сфере национальной безопасности при президентстве Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена.

Согласно его данным, Белый дом координировал подготовку Украины к полномасштабному вторжению России. Занимался этими вопросами Амос Хохштейн, — помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам в администрации Байдена.

В частности, Хохштейн поддерживал активную связь со многими европейскими союзниками, некоторые из которых были скептически настроены и не верили в полномасштабное вторжение России.

Мероприятия предусматривали избавление от зависимости от российской энергосистемы и подключение украинской энергетической системы к европейской, а также одновременное увеличение поставок энергоресурсов в Украину перед каждой зимой.

"Отключение Украины от российской энергосистемы и подключение к энергосистеме ЕС, было завершено за несколько часов до того, как 24 февраля 2022 года Россия выпустила первые ракеты по украинским городам", — отметил МакГерк.

Кроме того, с приближением зимы перед вторжением РФ, Белый дом возглавил скоординированные усилия правительства США, направленные на повышение энергетической устойчивости Украины.

МакГерк отметил, что Вашингтон и страны-партнеры помогали разворачивать мобильные генераторы и резервные источники энергии для критической инфраструктуры Украины, в частности для водопроводов и систем отопления. Партнеры предоставляли тепловые комплекты и локальные обогреватели для уязвимых районов, а также обеспечивали стабильное поступление энергоресурсов в Украину из европейской энергосистемы и от энергетически обеспеченных стран-партнеров с Ближнего Востока.

Читайте также на портале "Комментарии" — множество разрушений, проблемы со светом и транспортом: какой город накрыла огнем РФ.




Источник: https://edition.cnn.com/2025/09/02/politics/winter-is-coming-for-ukraine-what-it-will-take-to-keep-the-lights-on
