Множество разрушений, проблемы со светом и транспортом: какой город накрыла огнем РФ
Множество разрушений, проблемы со светом и транспортом: какой город накрыла огнем РФ

Зафиксированы значительные повреждения в Хмельницком и общине

3 сентября 2025, 09:14
Автор:
Кравцев Сергей

В результате российской атаки на Хмельницкой в ночь на 3 сентября повреждены дома, учебное заведение, коммунальная инфраструктура и прочее. Также есть проблемы с электроснабжением и общественным транспортом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

"Очередная террористическая атака на нашу громаду. Результативно работали силы ПВО, есть сбитие", — рассказал мэр.

По его словам, по состоянию на утро информации о погибших или пострадавших нет. В то же время зафиксированы значительные повреждения в городе и общине.

В частности, выбито и повреждено более 50 окон в учебном заведении, из-за чего сегодня оно будет работать в дистанционном формате.

Также повреждено более 100 окон в жилых домах, зафиксированы разрушения на территории коммунального предприятия, уничтожены или повреждены частные гаражи и автомобили.

Повреждена также часть коммунальной инфраструктуры и нежилых помещений.

В одном из сел громады возникли проблемы с электроснабжением – энергетики планируют восстановить напряжение в течение трех часов.

Общественный транспорт постепенно выходит на маршруты, но из-за повреждений в городе ожидаются задержки и нарушения графиков движения.

Отметим, под утро российские захватчики запустили крылатые ракеты в направлении Украины. В большинстве областей страны была объявлена воздушная тревога. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В результате удара оккупантов по железнодорожной инфраструктуре в Кировоградской области пострадали четыре рабочих "Укрзализныци". Их состояние удовлетворительное, они получают помощь от медиков. 

В Хмельницком прогремели взрывы во время массированной ракетной атаки РФ. Ранее военные сообщили о движении крылатой ракеты в направлении города. Жителям советовали срочно пройти в укрытие. 

Также были слышны сильные взрывы в Киеве. 

В Луцке, Ровно ночью против 3 сентября была слышна серия взрывов.




