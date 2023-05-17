Почему Украина уничтожила стратегию Кремля для войны с НАТО – что произошло в Киеве

Новости о том, что у Украины теперь есть средства, которыми получается сбивать ракеты "Кинжал" стали настоящим шоком для россиян. Почему это так? И, что показали недавние ракетные атаки противника? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Самолеты. Фото: из открытых источников

Сбитые 6 "Кинжалов" – историческое событие

Военный обозреватель Кирилл Данильченко у себя в Facebook высказал мнение, что уничтожение сразу 6 гиперзвуковых ракет "Кинжал" с помощью ЗРК Patriot в небе над Киевом разрушает всю российскую стратегию, придуманную для гипотетического конфликта с НАТО.

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"Сбитые 6 "Кинжалов" – историческое событие. Ведь единичный можно сбить lucky shot, но перехват группового залпа это уже работающая система", – считает эксперт.

Данильченко отмечает, что вся суть "Кинжалов" заключалась в гарантированном поражении цели, независимо от того, насколько плотная система ПВО у противника. Однако теперь выяснилось, что "Кинжалы" не только не гарантируют прорыва вражеской ПВО, но и сами практически гарантировано сбиваются.

Более того, противостоять "Кинжалам" способны именно комплексы Patriot, которые имеются у США и их союзников в большом количестве. Эксперт считает, что это рушит всю российскую стратегию, придуманную на случай войны с НАТО.

В свою очередь Запад убедился, что военную угрозу от России можно относительно безопасно купировать.

Россия впервые использовала "Кинжал" для совершения массовой атаки

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что в небе над Киевом произошло историческое событие.

По словам военного эксперта, это впервые, когда Россия использовала "Кинжал" для совершения массовой атаки. Несмотря на старания врага, ЗРК Patriot показал себя очень эффективно.

"Было еще 3 ракеты, которые запускались с С-400 или с "Искандер-М", который так же может нести "Кинжал". Враг в короткой атаке использовал все имеющиеся возможности. Именно "Кинжал" считается наиболее сложной целью. Работа ЗРК Patriot была чрезвычайно эффективной", — отметил Згурец.

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