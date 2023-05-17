Почему Украина уничтожила стратегию Кремля для войны с НАТО – что произошло в Киеве

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Кравцев Сергей
Новости о том, что у Украины теперь есть средства, которыми получается сбивать ракеты "Кинжал" стали настоящим шоком для россиян. Почему это так? И, что показали недавние ракетные атаки противника? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Самолеты. Фото: из открытых источников
Военный обозреватель Кирилл Данильченко у себя в Facebook высказал мнение, что уничтожение сразу 6 гиперзвуковых ракет "Кинжал" с помощью ЗРК Patriot в небе над Киевом разрушает всю российскую стратегию, придуманную для гипотетического конфликта с НАТО.
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Данильченко отмечает, что вся суть "Кинжалов" заключалась в гарантированном поражении цели, независимо от того, насколько плотная система ПВО у противника. Однако теперь выяснилось, что "Кинжалы" не только не гарантируют прорыва вражеской ПВО, но и сами практически гарантировано сбиваются.
Более того, противостоять "Кинжалам" способны именно комплексы Patriot, которые имеются у США и их союзников в большом количестве. Эксперт считает, что это рушит всю российскую стратегию, придуманную на случай войны с НАТО.
В свою очередь Запад убедился, что военную угрозу от России можно относительно безопасно купировать.
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что в небе над Киевом произошло историческое событие.
По словам военного эксперта, это впервые, когда Россия использовала "Кинжал" для совершения массовой атаки. Несмотря на старания врага, ЗРК Patriot показал себя очень эффективно.
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Обсуждения
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Бог
сегодня, 08:57
Ну ржачка с укропитеков.Кинжалы запускают с МиГ-31, которых в Б4лоруссии столько нет.И используют в крахних случаях.И скорость Кинжала при вертикальном заходе на цель с высот в 40км около 2,5км/сек, а скорость ракет патриотов около 1км/сек.Так что укродетишки-мечтайте дальше.Но лучше повзрослеть и мыслить реально.