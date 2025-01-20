Почему Украина при Байдене так и не вышла на границы 1991 года: какие перспективы

Джо Байден покидает Белый дом, так и не осуществив главную мечту украинцев, не предоставив столько вооружения, сколько было бы достаточно, чтобы одержать победу в войне с Россией. Об этом пишет "Time". Чем объяснить такую осторожность администрации Байдена в поддержке Украины? Почему украинские власти, понимая, что США делают недостаточно для победы, все равно уверяли, что нам по силам выйти на границы 1991 года? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Уроки Байдена и стратегия Украины на фоне продолжительной войны с россией

Алексей Воронцов, главный редактор информагентства "УкрПрес Инфо" и председатель правления агентства журналистских расследований "Сила Украины" так прокомментировал ситуацию:

"Три года войны, разрушенные ожидания, отказ от радикальных шагов в сторону поставок оружия и особенная осторожность во внешней политике – все это характеризует подход администрации Джо Байдена по поддержке Украины в борьбе с террористической россией. Байден покидает Белый дом с непростым бременем решений, во многом не оправдавших надежд украинцев и, возможно, не отвечающих реальным масштабам угрозы Кремля. Как объяснить такую стратегию и почему украинские власти, несмотря на очевидные недостатки в поддержке со стороны США, продолжали верить в возможность победы?".

Ожидание и реальность: ключевые моменты за три года

Алексей Воронцов говорит, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году международное сообщество оказалось среди свидетелей и участников непрерывной борьбы. Украинцы в надежде смотрели на Запад, надеясь на решительную помощь, которая позволит им не только сдерживать агрессию, но и победить. Особое внимание было сосредоточено в США, как главном источнике военной и финансовой поддержки.

"Администрация Байдена в первые месяцы действительно начала помогать Украине – поставки оружия и оборудования стали масштабными, однако они не оправдали ожидания. Артиллерийские системы, системы ПВО, танки, но не те объемы и не те масштабы, которые гарантировали решающую победу. Вместо полноценной военной поддержки, от которой зависело окончательное поражение России, США продолжали выстраивать осторожную и сдержанную политику, как в отношении поставок, так и в политических решениях. Как пишет американское издание "Time", одна из ключевых проблем заключалась в том, что администрация Байдена преследовала цель не только поддержать Украину, но и избежать эскалации конфликта с россией до глобального масштаба, не доводя войну до прямого столкновения НАТО и России. Однако такая политика оставляла Украину в крайне невыгодном положении – без тех ресурсов и возможностей для победы, которые нужны в борьбе с армией, превосходящей численность и вооружение", – отметил эксперт.

Стратегия осторожности: почему Байден не предоставил Украине больше военной помощи

По мнению Алексея Воронцова, один из основных факторов, объясняющих осторожность администрации Байдена, – это страх перед эскалацией конфликта. Байден и его советники осознавали, что более активное привлечение США в поддержку Украины может спровоцировать расширение конфликта, вплоть до ядерной угрозы, чего избежать любой ценой пытались в Вашингтоне. Это желание сдержать Россию, но не войти в прямое противостояние с ней, определяло политику администрации, но оно оказалось недостаточным для решительных шагов.

"С другой стороны, внутриполитические соображения США сыграли свою роль. Поддержка Украины не была единогласна: среди американских избирателей, в том числе в республиканской партии, звучали требования ограничить помощь или даже пересмотреть политику по отношению к Киеву. Байден оказался в ситуации, когда политические риски, связанные с агрессивной поддержкой Украины могли повредить ему на внутренней арене. Однако важно понимать, что США предоставили Украине не только оружие, но и финансовую помощь, которая позволила бы поддерживать экономику страны в условиях войны. Однако по большому счету это было лишь частичным решением проблемы, а не тем результатом, на который рассчитывали украинцы", – анализирует эксперт.

Украинский ленд-лиз: почему этого было мало

Алексей Воронцов говорит, что американская программа ленд-лиза, объявленная администрацией Байдена в 2022 году, должна была стать важным шагом в поддержке Украины. Но, как показала практика, масштаб поставок, несмотря на свою значимость, оказался недостаточным, чтобы существенно изменить ход войны.

"Во-первых, ленд-лиз не предусматривал мгновенных поставок оружия в тех объемах, которые могли бы позволить Украине действовать в полную силу. Большинство поставок состояло из тех же систем вооружений, которые уже были поставлены ранее, и не в тех количествах, которые были бы достаточны для кардинального изменения ситуации на фронте. Во-вторых, многие ключевые вооружения, такие как современные истребители или дальнобойные ракеты, все же не поступили в Украину, несмотря на постоянные обращения Киева. Это происходило из-за опасений, что использование такого оружия может привести к прямому конфликту с Россией и НАТО, что для США и Европы оказалось неприемлемым. Таким образом, ленд-лиз стал скорее поддерживающим, чем решающим фактором в борьбе с агрессией", – считает аналитик.

Почему украинские власти продолжали надеяться на победу

"На фоне внешней осторожной поддержки Украины Киев продолжал надеяться на окончательную победу. Причин тому несколько. Во-первых, у Украины не было права на поражение — и это понимали не только власть, но и весь народ. Продолжая наращивать военные усилия и концентрируя усилия на обороне, украинские лидеры пытались поддерживать оптимизм в обществе, стремившемся к победе. Во-вторых, несмотря на нехватку оружия, Украина получала достаточно ресурса, чтобы сдерживать агрессию и даже наносить контрудар. Это создавало иллюзию, что при достаточном количестве западной поддержки можно добиться военной победы, в частности вернуть оккупированные территории и выйти за границу 1991 года. В-третьих, Украина искала поддержки не только в США, но и в других странах коллективного Запада. Особенно в последние месяцы администрация Байдена стала сомневаться в возможности активного вмешательства России в конфликт с НАТО и Украина использовала эту стратегию для того, чтобы убедить международное сообщество в том, что она способна победить без полномасштабной западной интервенции", – рассказал Алексей Воронцов.

Что касается выводов и перспектив на будущее, то эксперт отметил, что через три года Байден покидает пост президента, к сожалению, не осуществив главную мечту украинцев – не предоставив достаточной военной помощи, которая могла бы привести к решающему результату. В дальнейшем стратегия США по отношению к Украине, вероятно, будет меняться в зависимости от политической ситуации в Вашингтоне и глобальных угроз. Однако Киев не может и не должен надеяться только на внешнюю помощь. Независимо от того, сколько оружия поступит в Украину, результат этой войны зависит прежде всего от решительности украинцев и способности их военной и политической элиты адаптировать свои стратегии к изменяющимся условиям.

"Так или иначе, важно понимать, что украинская борьба – это не только вопрос военной победы, но и вопрос выживания как нации. И даже несмотря на ограничения, с которыми столкнулась Украина в лице Байдена, желание вернуть свои территории и защитить свою независимость остается важнейшим приоритетом для всей страны. Надеемся, что новый инальируемый сегодня 20 января 2025 года новый президент США Дональд Трамп включит режим геополитического турборежима и кардинально решит вопрос в пользу Украины и мировой демократии!", – подытожил эксперт.

Байдену не удалось поставить точку

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова отметила, подводя итоги президентства Джо Байдена и его шагов по помощи Украине – нужно не только подводить итоги, но и делать выводы.

"Нужно четко понимать, что мечта украинцев, которая состоит в том, чтобы выгнать россиян с нашей земли не столь уж напрямую связана с Байденом или Трампом. Потому что ни тот, ни другой не является президентом Украины. Поэтому не нужно возлагать на них столько ожиданий и ответственности. Но, с другой стороны, надо понимать, станут ли США для Украины страной-гарантом, страной-партнером и можно ли, уже подводя итоги, сказать, что помощи от Соединенных Штатов нужно больше. Просто масштаб войны гораздо глубже и больше, последствия более серьезные. И сейчас говорить о завершении войны просто рано", – говорит Александра Решмедилова.

Она продолжает, не удалось Байдену, его администрации, скорее всего, поставить точку, внести серьезный вклад, но в последней речи, как и в предыдущих речах, Байден говорил, что благодаря Соединенным Штатам удалось вокруг Украины консолидировать коалицию партнеров.

"Здесь можно вспомнить Контактную группу по вопросам обороны Украины "Рамштайн" и другие форматы поддержки. Были ли они достаточно действенными? Если говорить, что Украина не упала и это уже победа, то да. Но мы видим, что ожидание, что Украина сможет выйти на границы 1991 года, отвоевать утраченные территории – не удалось осуществить. В то же время недостижение целей Кремля – это действительно определенная победа. Поэтому можно считать, что основным моментом, который можно положить в актив, является то, что России не удалось реализовать все свои планы. Это ключевое", – отмечает политолог.

Александра Решмедилова добавляет, что в то же время все декларируемые цели Украины не были достигнуты. Где-то подводили сроки оказания помощи, где-то не хватало объёмов предоставляемой помощи.

"Сейчас главное – не продуцировать, не дублировать те же проблемы уже с новой администрацией, с новым президентом США. Тем более, что опыт работы с республиканцами, Трампом уже был и уже понимают в Украине, с кем имеют дело, даже учитывая, что Трамп предыдущей каденции и Трамп нынешней каденции – это разные люди. К тому же следует понимать, что нам нужно сохранять двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины, потому что из-за специфики избирательной системы США, из-за ряда других американских моментов все равно будет меняться маятник и не нужно с уходом Байдена, условно говоря, бить горшки в отношениях с демократами. Напротив, поддержка двух партий – это залог стабильных американо-украинских отношений", – подытожила эксперт.

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