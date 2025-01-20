Джо Байден покидает Белый дом, так и не осуществив главную мечту украинцев, не предоставив столько вооружения, сколько бы было достаточно, для того, чтобы добить победу в войне с Россией. Между тем, нужно понимать, что среди поставленных целей президента Джо Байдена никогда не было победы Украины в войне против России. Как передает портал "Комментарии", об том пишет "Time".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Когда Россия вторглась в Украину почти три года назад, президент Джо Байден определил три цели для ответа США. Победа Украины никогда не была среди них. Фраза, которую Белый дом использовал для описания своей миссии в то время — поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" — была намеренно размытой. Она также подняла вопрос: Сколько времени понадобится для чего?", – отмечают журналисты.

"Мы сознательно не говорили о территориальных параметрах", — говорит Эрик Грин, который в то время работал в Совете национальной безопасности Байдена и курировал политику в отношении России.

Иными словами, подчеркивает СМИ, США не обещали помочь Украине вернуть все оккупированные Россией земли, а тем более – огромные территории на востоке Украины и Крымский полуостров, захваченные во время ее первого вторжения в 2014 году.

Грин говорит, что причина была проста: по мнению Белого дома, Украина не в состоянии это сделать, даже при мощной помощи Запада.

"В конце концов, это не должно было стать историей успеха. Более важной целью было выжить Украине как суверенной, демократической стране, свободной в своем стремлении к интеграции с Западом", – отметил Эрик Грин.

По его словам, это была одна из трех целей, которые поставил Байден. Он также хотел, чтобы США и их союзники оставались едиными, и настаивал на избежании прямого конфликта между Россией и НАТО.

"Time" подчеркивает, будущее, о котором мечтают Зеленский и многие его соотечественники, — это будущее, в котором Россия потерпит поражение. Но, призывая мир к борьбе, Байден заложил в свои цели подтекст, что защита Украины от России – это не то же самое, что победа над Россией. Не удивительно, что эта цель остается далекой для Зеленского

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