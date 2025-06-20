Почему угроза от «шахедов» выросла в разы: может ли РФ запускать 700 дронов за сутки

Спустя какое-то время после того, как у России появились "шахеды" Украине удалось найти противоядие и дроны-камикадзе. Но теперь россияне вновь вырываются вперед в войне технологий. Действительно ли "шахеды" могут в режиме реального времени получать данные для поражения? Могут ли россияне запустить по Украине 700 "шахедов" за сутки? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

"Шахед" может менять свои направления работы во время выполнения террористических задач

Соучредитель и управляющий партнер компании DroneUA Валерий Яковенко заявил в эфире "Киев24", что в самом деле уже есть риски, что вражеские "шахеды" могут в режиме реального времени получать данные для поражения объектов на территории Украины.

"Наличие любой двусторонней или односторонней связи с дроном – это потенциальная возможность получения врагом разведданных во время выполнения тех или иных боевых или террористических миссий. Когда "Шахед" идет по территории Украины, фактически раскрывая себя, то может демонстрировать наличие определенных размещений сил ПВО и это может корректировать маршруты для следующих волн атаки", — пояснил эксперт.

По его словам, уже появляются риски того, что "шахеды" могут в режиме реального времени, не ожидая каких-то сливов в социальных сетях, получать информацию о своем прохождении и это может создавать дополнительные угрозы. Более того, тот сигнал, который сейчас получили, относительно нового модуля. С ним "шахед" может менять свои направления работы во время выполнения террористических задач.

По его словам, на сегодня еще нет подтвержденного факта масштабности производства таких беспилотников, но уже одно из устройств было найдено, поэтому понятно, что россиянами такие разработки ведутся.

Он добавил, что наша страна впереди во многих разработках, но враг учится и пытается копировать.

По его словам, это дает врагу возможность отслеживать маршрут дрона, точку его сбития, чтобы анализировать эффективность украинской ПВО.

Страна-агрессор смогла рассредоточить производство и наладить выпуск отдельных деталей

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский заявил, что во время массированных атак РФ на Украину количество ударных беспилотников типа "шахед" уже достигает почти 500 единиц в сутки. Однако россияне планируют увеличить их количество до 700.

"Несмотря на такую интенсивность атак, в среднем в июне противник за день выпускал 196,82 беспилотника, говорить о его способности ежедневно пускать 500 беспилотников – это очень далеко от идеала. Ему надо напрячься как минимум вдвое, а то и больше, чтобы обеспечить такую интенсивность обстрелов. Чего он достичь, давайте говорить откровенно, не может, потому что есть специфика логистики", — подчеркнул он.

Грабский добавил, что страна-агрессор смогла рассредоточить производство и наладить выпуск отдельных деталей, однако их окончательная сборка требует обученного персонала и определенных локаций, однако в России их не очень много.

"Хотя надо понимать: если бы РФ имела немножко другую структуру бизнеса и промышленности, то наладить такое производство под общим контролем можно было бы. Но мы имеем Российскую Федерацию, такую как она есть, и поэтому говорить, что они вскоре смогут нарастить такое производство – будет слишком оптимистичным", — считает эксперт.

По его словам, за таким количеством "шахедов", которые сейчас летят в сторону Украины, мы будем наблюдать еще достаточно долго.

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