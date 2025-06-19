Украина потеряла главное лидерство в войне с РФ: названа шокирующая причина

Украина постепенно теряет ранее полученное преимущество в сфере производства беспилотников, а Россия уже смогла не только догнать, но и частично опередить нас в ряде направлений. Об этом заявил эксперт по авиационным технологиям Константин Криволап во время эфира на телеканале "Киев24".

По словам специалиста, в начале полномасштабной войны именно Украина была драйвером инноваций в дроновой сфере – наши разработчики быстро адаптировались, креативили и находили нестандартные решения. Однако Россия со временем начала действовать системно, массово налаживая серийное производство дронов, что дало им преимущество на поле боя. Сегодня, по мнению Криволапа, враг опережает Украину, в частности, в производстве серийных образцов беспилотников.

Особое внимание эксперт обращает на использование искусственного интеллекта – российские инженеры уже встраивают элементы ИИ даже в дешевые "шахеды". Это свидетельствует о существенном прорыве в технологической адаптации алгоритмов управления, целеуказания и навигации.

Криволап подчеркнул, что Украине срочно необходима централизованная поддержка дроновой индустрии со стороны государства. Требуется мощная техническая и испытательная база, которая позволит на практике реализовывать новые идеи, тестировать экспериментальные модели и быстро запускать их в серийное производство. Без создания подобной инфраструктуры сохранить паритет с врагом в "дроновой войне" будет очень тяжело.

В свою очередь, командир взвода ударных БПЛА 109-й бригады Егор Фирсов ранее отмечал, что на передовой все ощутимее возрастает эффективность враждебного применения FPV-дронов. Россияне все более профессионально используют их в реальных боевых условиях, что создает существенные вызовы для украинских подразделений.

Как уже писали "Комментарии", 15 июня в российском городе Елабуга в Татарстане зафиксирована атака беспилотников на особую экономическую зону "Алабуга", где расположено производство ударных дронов "Шахед" или "Герань" Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео.