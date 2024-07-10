Почему удар РФ по "Охматдету" был целенаправленным: что на самом деле могло быть целью РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В сети продолжаются дискуссии о том, был ли удар по "Охматдету" целенаправленной атакой окупантов. Издание "Комментарии" проанализировало мнения экспертов, чтобы разобраться в этом вопросе.
Ракетный удар по Охматдету. Фото: из открытых источников
Главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что российский удар по детской больнице "Охматдет" 8 июля был целенаправленным. И целью окупантов мог быть центральный корпус медучреждения.
О том, что атака была целенаправленной, говорит и то, что ракета находилась в пике. Катков заметил, что перед атакой российские ракеты делают "горку", они поднимаются выше, чем летели до этого – например, на 150-200 м. И уже с этой высоты ракета пикирует на цель.
Олег Катков отметил, что на кадрах, снятых с атакой Х-101, видно, что ракета находилась как раз в пике с углом атаки примерно 45 градусов. То есть она атаковала цель, которая была заложена у нее в память. Было атаковано здание высотой в два этажа, это неслучайное попадание этой ракеты.
Заместитель директора компании по производству РЭБ, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский в интервью "24 Каналу" заявил, что россияне четко избивали ракетами по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля. Координаты цели для ракеты вносились заранее, а участия пилотов в этом не было, сообщил.
Он подчеркнул, что это свидетельствует о том, что оккупанты заранее подготовили удар по детской больнице и делали это целенаправленно.
Читайте на портале "Комментарии" — пробудит ли удар по Охматдету наших партнеров: что нам даст саммит НАТО.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!