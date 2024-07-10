Почему удар РФ по "Охматдету" был целенаправленным: что на самом деле могло быть целью РФ

В сети продолжаются дискуссии о том, был ли удар по "Охматдету" целенаправленной атакой окупантов. Издание "Комментарии" проанализировало мнения экспертов, чтобы разобраться в этом вопросе.

Ракетный удар по Охматдету. Фото: из открытых источников

Ракета находилась в пике

Главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что российский удар по детской больнице "Охматдет" 8 июля был целенаправленным. И целью окупантов мог быть центральный корпус медучреждения.

"То, что именно детская больница была целью ударов, говорят со стопроцентной вероятностью, без всяких вариантов как-то иначе трактовать данные, которые были продемонстрированы двумя видео с разных ракурсов атаки российской ракеты Х-101. То, что это была именно Х-101, свидетельствуют обломки этой ракеты, которые показала СБУ. Там есть даже обломки с серийными номерами, то есть будет известно, когда эта ракета была сделана. На одном из видео хорошо видно, что речь идет о ракете Х-101 с ее двигателем, который свисает в хвостовой части, выходя за пределы фюзеляжа ракеты. Также видно, что низко расположены крылья, то есть это именно эта ракета", – объяснил эксперт.

О том, что атака была целенаправленной, говорит и то, что ракета находилась в пике. Катков заметил, что перед атакой российские ракеты делают "горку", они поднимаются выше, чем летели до этого – например, на 150-200 м. И уже с этой высоты ракета пикирует на цель.

Олег Катков отметил, что на кадрах, снятых с атакой Х-101, видно, что ракета находилась как раз в пике с углом атаки примерно 45 градусов. То есть она атаковала цель, которая была заложена у нее в память. Было атаковано здание высотой в два этажа, это неслучайное попадание этой ракеты.

"На видео не видим, что оно было как-то повреждено. Все у нее работало. Цель в виде детской больницы была заложена в память ракеты. Надо отметить, что в РФ задекларирована точность этих ракет с плюс-минус метр, как говорят россияне, а в реальности речь идет о плюс-минус 50 метров. Поэтому мне кажется, что целью этой атаки мог быть центральный корпус детской больницы", – констатировал эксперт.

Оккупанты заранее подготовили удар по детской больнице

Заместитель директора компании по производству РЭБ, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский в интервью "24 Каналу" заявил, что россияне четко избивали ракетами по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля. Координаты цели для ракеты вносились заранее, а участия пилотов в этом не было, сообщил.

"Россияне попали по больнице именно ракетой Х-101. Этому свидетельствует внешний двигатель, оперение на хвосте и крылья. Погрешность может быть около 10 метров, важно понять, что эти ракеты программируются непосредственно на земле, до тех пор, пока они попадают на самолет" , – объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что это свидетельствует о том, что оккупанты заранее подготовили удар по детской больнице и делали это целенаправленно.

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