Почему у Путина нет хороших вариантов: что будет, если переговоры на Аляске провалятся
НОВОСТИ

Почему у Путина нет хороших вариантов: что будет, если переговоры на Аляске провалятся

Первые минуты встречи на Аляске действительно могут определить судьбу войны в Украине

13 августа 2025, 16:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп действительно не лукавит, когда говорит, что все станет ясно в первые минуты его разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. И как бы это странно ни звучало, по состоянию на данный момент, похоже, сам Путин не понимает, а как он поведет этот самый разговор. Такое мнение высказал украинский политолог Вадим Денисенко.

Почему у Путина нет хороших вариантов: что будет, если переговоры на Аляске провалятся

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Дело в том, что у Путина нет хороших вариантов. Окончание войны – это конфликт с ура-патриотической частью общества, которая перейдет в проактивную оппозицию, хотя и кухонную на первом этапе. Срыв переговоров будет означать ужесточение вторичных санкций и ускорение рецессии российской экономики. А выход из рецессии российские власти видят только в трех аспектах: репрессии, рейдерстве и падении в объятия КНР", – отметил политолог.

По его мнению, если переговоры на Аляске проваливаются, следующее переговорное окно возможностей откроется только в момент финишной прямой переговоров США-Китай. То есть примерно через полгода.

Читайте на портале "Комментарии" — цель президента США Дональд Трамп достичь того, чтобы начатая Россией война против Украины закончилась и перестали погибать люди. Такое заявление сделала представитель Белого дома Каролин Ливитт.

Также издание "Комментарии" сообщало — во время пресс-конференции в Белом доме американский лидер Дональд Трамп заявил, что будет пытаться вернуть часть "ценной территории", оккупированной Россией во время войны, обратно Украине. Однако не обошлось без намеков на тот же "обмен территориями", при этом вопросов стало еще больше, чем ответов. Какие можно сделать выводы из новых заявлений Трампа? Есть ли варианты, что на встрече могут быть приняты действительно важные решения? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.




