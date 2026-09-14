Почему Трамп просит Зеленского не бить по России: есть очень опасный сигнал

Дональд Трамп призывает Украину воздержаться от ударов по российской топливной инфраструктуре, объясняя это влиянием на мировой энергетический рынок. В то же время Россия продолжает наносить удары по украинским городам и критической инфраструктуре. На этом фоне все острее возникает вопрос: действительно ли американская администрация пытается остановить войну, или фактически все сильнее давит именно на Украину, ограничивая ее возможности наносить России экономический ущерб? Можно ли говорить, что призывы Трампа к уступкам со стороны Украины и его постоянные попытки вернуть стороны за стол переговоров уже дают основания говорить о реальном дипломатическом результате? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Агрессор должен платить за агрессию, а не жертва – за свое сопротивление

Политический эксперт Александр Кондратенко отметил, что ситуация вокруг требований Дональда Трампа к Украине все отчетливее демонстрирует опасную асимметрию американской политики. Трамп потребовал от Украины прекратить удары по российской нефтяной и топливной инфраструктуре, мотивируя это ситуацией на мировом энергетическом рынке. При этом Россия продолжает избивать по украинским городам и критической инфраструктуре.

"И возникает простой вопрос: почему ограничения снова предлагают именно Украине, а не агрессору? Особенно показательно, что аргумент о мировом энергетическом рынке звучит на фоне более масштабного кризиса вокруг Ирана и Ормузского пролива. Поэтому создается впечатление, что украинские удары по российской энергетике используются как удобное объяснение проблем, имеющих значительно более широкое геополитическое происхождение. Не менее важна общая тональность Трампа по отношению к Путину. Он постоянно говорит о необходимости договариваться, уверяет, что Путин якобы хочет мира и все чаще обращается с призывами к воздержанию именно в Киев. При этом Россия не демонстрирует готовность отказаться от своих максималистских требований и продолжает войну", – отметил эксперт.

Александр Кондратенко отмечает, что в итоге возникает очень неприятная картина: США все больше давят на защищаемую страну, в то же время не создавая для агрессора соразмерной цены за продолжение войны, а украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре – это как раз один из немногих инструментов, позволяющий эту цену повышать.

"Поэтому говорить о "дипломатическом успехе Трампа" пока рано. Есть много переговоров, телефонных разговоров и заявлений, но главный результат не имеет – Россия не прекратила войну. И здесь возникает уже более широкий вопрос. Для многих людей в цивилизованном мире Трамп своей нынешней политикой все больше выглядит не как посредник, пытающийся заставить агрессора прекратить войну, а как политик, чья позиция объективно начинает работать в пользу Кремля. Именно поэтому сегодня уже звучат более жесткие оценки – вплоть до предположений, что Трамп фактически выступает союзником Путина в войне против Украины и в более широком противостоянии России с Западом. Я не стал бы выдавать такие предположения за доказанный факт, хотя это во многих моментах именно так и выглядит. Но проблема в другом: чтобы у людей возникло такое впечатление, достаточно самой последовательности его политических шагов", – отметил собеседник портала "Комментарии".

По его мнению, это, с большой вероятностью, самое опасное для Соединенных Штатов. Ибо, когда президент США выглядит более жестким к Украине, чем к России, вопрос уже не только в том, чью сторону он занимает. Вопрос в том, не разрушает ли такая политика сам принцип, на котором держался цивилизованный мир: агрессор должен платить за агрессию, а не жертва – за свое сопротивление.

"Политика Трампа – не сильная дипломатия, а возмущающая опасная слабость, когда от страны, которую ежедневно бомбят, требуют воздержания, а агрессору фактически оставляют простор для шантажа. И главное – с такой политикой реального дипломатического результата ждать сложно. Путин понимает только политику силы, а когда видит, что давят прежде всего на Украину, у него нет никакого стимула останавливаться. Поэтому говорить сегодня о скором или близком мире просто не приходится", – контактировал Александр Кондратенко.

Трамп помогает Путину сделать его войну менее болезненной для России

Экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан отметил, судя по всему, у президента США Трампа проблема с российским дизелем. При этом у главы Булого дома нет проблем с Путиным, с российскими ракетами и шахедами, даже с убитыми украинскими детьми. Другое дело – российские энергоресурсы. Поэтому президент США призывает Зеленского прекратить удары по российской топливной инфраструктуре: мол, "не бейте по дизельному топливу", потому что это влияет на мировой рынок.

"Трампу было бы полезным напомнить несколько красноречивых цифр. Только за июнь и июль 2026 года ООН верифицировала в Украине не менее 730 убитых гражданских. Среди них – 24 ребенка. В июне – 293 погибших, в том числе 7 детей. В июле – 437 погибших, в том числе 17 детей. Семнадцать убитых детей за месяц. В августе Россия продолжила убивать. 21 августа российские дроны ударили по переполненному торговому центру в Кривом Роге: 16 погибших, более 140 раненых, среди раненых – 23 ребенка. В тот же день российский удар по Николаеву убил еще троих детей. Но сегодня главная проблема Трампа – российский дизель. Украинские дети – статистика. Российская солярка – геополитическая трагедия. Россия может запускать по Украине сотни дронов, бить по электростанциям, домам и городам, оставлять людей без света и убивать детей, но как только Украина начинает системно курить российские НПЗ и бить по экономике, финансирующей эту войну: Стоп! Зеленский, не бейте! Потому что Путину стало больно", – отметил экс-дипломат.

По его словам, здесь уже вырисовывается вполне последовательная доктрина Трампа. Путин бомбит Украину? – Надо договариваться. Путин выдвигает ультиматумы? – Надо искать компромисс. Путин не хочет прекращать войну? – Зеленский должен быть более "гибким". Украина эффективно бьет по российской нефтяной машине? – Немедленно прекратить! Вот и выходит, что агрессора уговариваем, а жертву ограничиваем. Российский дизель – спасаем.

"И все труднее избавиться от одного очень простого вопроса: почему Трамп так боится по-настоящему надавить на Путина? С Украиной он грозный. Зеленскому можно ставить условия, требовать уступок и даже объяснять, куда украинцам разрешено бить в войне за выживание. А перед Путиным вся эта ковбойская решимость куда-то странным образом улетучивается. Такое впечатление, что Путин крепко держит Трампа за причинное место. И, пожалуй, есть какие-то основания, если президент самого мощного государства мира еще раз ищет рычаги влияния не на агрессора, а на его жертву. Объяснять это бесконечной тактикой великого переговорщика становится уже просто смешно. А вот здесь начинается уже наша украинская проблема. Мы не можем сменить Трампа. Но мы можем наконец перестать делать вид, что не видим, как работает его миротворчество. Если после месяцев переговоров Трамп не усиливает давление на Путина, а просит Украину не бить по тому, что реально болит России, то возникает простой вопрос: почему мы продолжаем подавать каждый последующий разговор с Трампом как очередной шаг к миру? Именно поэтому вопрос уже и к Зеленскому. Возможно, пора поставить на паузу бесконечную "дипломатию Трампа" — по крайней мере в том виде, в каком ее продают украинскому обществу?", – отметил Вадим Трюхан.

По его словам, теряют всякий смысл телефонные разговоры, "очень хорошие переговоры", "важные сигналы", "приближение мира", "решающие недели". Ведь все это не приносит результата. Путин продолжает войну. Россия продолжает убивать украинцев. А Трамп продолжает объяснять Украине, как именно ей не следует причинять России боль.

"Может быть, достаточно создавать у общества иллюзию, что очередной телефонный разговор вот-вот откроет дверь к дипломатическому прорыву? Переговоры вести нужно. Каналы коммуникации хранить нужно. Отношения с США – тем более, но выдавать дипломатический процесс за дипломатический результат – не следует. Потому что это уже не мобилизует общество. Это создает завышенные ожидания и вводит людей в заблуждение. Нам сейчас меньше всего нужно очередное "мир уже близко". Потому что за ним приходит реальность – новые российские ракеты, новые "шахеды", новые могилы, а затем новое болезненное разочарование. Поэтому пора называть вещи своими именами: пока Трамп ищет способ убедить Украину меньше бить по России, это не миротворчество. Это помощь Путину сделать его войну менее болезненной для России", – подытожил эксперт.

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