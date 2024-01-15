Почему танковых прорывов уже не будет: как изменилась война в Украине

Чем больше затягивается война в Украине, тем больше эксперты и обозреватели сходятся во мнении, что это противостояние не похоже ни на одно из тех, что уже были в истории ранее. Действительно ли это так? Что из того, чтоб было эффективно еще во Вторую мировую войну теперь не дает результат? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Теперь танки решают не многое

Эксперт по России в американском Институте изучения войны Райли Бейли в интервью "Business Insider" рассказал, что ни российские оккупационные войска, ни украинские защитники не могут успешно реализовать тактику танкового штурма на фронте. Равнинная местность и обилие дронов в небе делают невозможным эффект неожиданности. Хотя ранее именно танковые штурмы во многом решали исход, если не войны, то ключевых битв так точно.

"Многие механизированные маневренные боевые действия на определенном уровне основаны на неожиданности на способности быстро продвигаться вперед и застать врага врасплох. По всем признакам, вдоль нынешней линии фронта, это на самом деле невозможно", — высказался эксперт.

Одной из причин является равнинный ландшафт на востоке и юге Украины – колоннам бронетехники негде укрыться, отметил Бейли.

Еще одна причина в том, что в небе много дронов. И Россия, и Украина в значительной степени полагаются на разведывательные и ударные дроны, а солдаты описывают небо как плотно нашпигованное дронами во время некоторых боев. Разведывательные беспилотники предоставляют данные для наведения артиллерии, а ударные дроны могут и сами уничтожать вражескую бронетехнику.

Именно поэтому, по словам эксперта, и Москва, и Киев понесли потери при попытках применить колонны танков и другой бронетехники. Но показательно, что Украина быстро отказалась от этой дорогостоящей и малоэффективной тактики, тогда как Россия неоднократно повторяла танковые штурмы, понеся большие потери.

Нет такого оружия, которое способно принести мир на территорию Украины

Военный эксперт, полковник запаса и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала "FREEДОМ" высказал мнение, что война, которую путинский режим развязал против Украины, приобретает очертания войны четвертого поколения.

По словам эксперта, такая война характеризуется тем, что на поле боя прежде всего работают беспилотные системы, разведка, используются средства высокоточного поражения. Икогда эти факторы объединены в одну сеть, это является основой для получения преимущества на передовой.

"Нет такого оружия, которое способно принести мир на территорию Украины. А вот комплексное использование различных типов вооружений, техники и оборудования на самом деле эту миссию способно реализовать. Нам нужна и штурмовая, и истребительная, и бомбардировочная авиация для того, чтобы наносить удары по расположению вражеских сил и средств, для того, чтобы блокировать их логистические маршруты, хабы и центры. Необходимое нам ракетное вооружение, чтобы выполнять ту же самую миссию. Необходима артиллерия и боеприпасы к ней, чтобы уничтожать все вражеские силы и средства в ближней зоне ведения боевых действий", – отметил Селезнев.

Он добавил, также нам необходимы дроны и очень мощные и серьезные системы радиоэлектронной борьбы для того, чтобы гасить вражеские дроны.

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