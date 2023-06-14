Почему танки Challenger и БМП Marder не пошли в наступление – может ли фронт «посыпаться»

Если раньше в сети активно обсуждали тему предстоящего контрнаступления ВСУ, то теперь обсуждение заметно активизировалось, ведь уже есть предметно, что обсуждать – ВСУ демонстрируют контрнаступательные операции, хоть во многом и не так, как многие себе представляли. Почему ВСУ пока что не идут массированно в атаку? В каком случае фронт может посыпаться? Что должно произойти? Издание "Комментарии" разубиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Танки Challenger. Фото: из открытых источников

Пока не было кадров, где показывалось бы участие британских танков Challenger 2 в нынешнем наступлении

Военный обозреватель немецкого издания "Bild" Юлиан Рёпке заметил, что несмотря на то, что ВСУ начали наступательные операции больше недели назад, они до сих пор не задействовали британские танки Challenger 2 и немецкие БМП Marder. В то же время на фронте появились в достаточно большом количестве немецкие танки Leopard 2 и американские БМП Bradley.

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"Пока не было кадров, где показывалось бы участие британских танков Challenger 2 в нынешнем наступлении. Также отсутствуют немецкие боевые машины пехоты Marder. Это значит, что несколько украинских бригад, вероятно, ещё не введены в бой. В том числе те, которые вооружены польскими танками PT-91", — обратил внимание Рёпке.

По его мнению, Генштаб ВСУ еще готовит основной удар контрнаступления и не задействовал основные резервы, которые проходили подготовку. Рёпке считает, что большинство бронетанковых бригад, прошедших подготовку на Западе и вооруженных западной техникой, пойдут вперед лишь после того, когда ВСУ смогут нащупать слабые участки российской обороны.

ВСУ должны пройти линию обороны с наиболее мощными фортификациями

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетман в интервью сайту "Обозреватель" высказал мнение, что ВСУ действительно уже ведут свое наступление на позиции захватчиков, однако пока основные силы не задействованы – идет авангард. Сейчас украинские защитники пытаются прощупывать оборону врага, искать слабые места.

По мнению эксперта, когда украинские силы прорвут третью линию обороны оккупантов, то если фронт и не посыплется после этого, то у ВСУ все равно будет очень серьезное тактическое преимущество для дальнейшего продвижения.

"Конечно, враг, чтобы помешать таким наступательным действиям, пытается также наступать, усилить свою наступательную активность, в данном случае на этих четырех направлениях. Но Анна Маляр сообщила, что ни на одном направлении враг не имел успеха, он не продвинулся. Но продолжает наращивать силы и осуществлять какие-то контрудары. Мы смотрим на карту и видим там населенные пункты, которые заняты врагом. Но мы понимаем, что военнослужащие находятся только в прифронтовых местах", — отметил эксперт.

Гетман пояснил, что хотя россияне контролируют остальные оккупированные территории, там пока нет больших резервов, а только небольшие формирования. Таким образом, если ВСУ пройдут линию обороны с наиболее мощными фортификациями, то вглубь можно будет двигаться быстрее.

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