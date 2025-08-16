Почему так и не произошло прорыва на переговорах на Аляске: на что теперь надеяться Украине

Завышенные ожидания от саммита Трампа с Путиным так и остались на уровне ожиданий. Почему по итогам встречи на Аляске не было принято никаких прорывных решений по прекращению войны в Украине, ради чего, собственно, и начался саммит? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Трамп нужно было что-то говорить, поэтому он заявил о "прогрессе" переговоров

Политический эксперт Сергей Таран считает, что на Аляске действительно все прошло довольно прогнозируемо. "Ознакомительная встреча", как говорил Трамп, состоялась. После чего ничего не произошло.

"Рискну предположить, что Путин рассказывал Трампу что-то об исторических картах и что-то о ядерных соглашениях и опасности ядерной катастрофы. Затем сделал несколько предложений, которые Трампу "непременно нужно обсудить" с Украиной и Европой. Трампу было неудобно выходить к журналистам ни с чем, поэтому он рассказал что-то о "прогрессе" переговоров. Конечно, шанс, пожалуй, на прекращение режима огня остается. Но этот шанс нужно воспринимать как шанс на удивление, которое всегда может случиться в головокружительной мировой политике. Пока в это мало верится, но все выглядит так", – прокомментировал эксперт.

По его словам, теперь для полной ясности нужно дождаться конкретного действия Трампа. Если президент США все же заговорит о санкциях, будем считать, что ознакомительная встреча с Путиным завершилась полным погружением в российскую натуру, если все же будут попытки дальнейших дипломатических усилий, это будет означать, что Путин во избежание вторичных санкций таки предложил лидеру Белого дома что-то новое, и тогда что-то новое, и тогда.

Соглашение не заключено

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что, несмотря на двустороннюю подчеркнутую комплиментарность, все же короткий брифинг Трампа и Путина показал разницу подходов.

Эксперт обратила внимание, что Путин повторил все то, что и раньше говорил, просто немного в других формулировках. Даже экскурс в историю был, на этот раз Аляски. И всячески акцентировал внимание на двусторонних отношениях. Как будто вопрос завершения войны был 125 в повестке дня обсуждения.

"Ну, и его предложение на следующей встрече в Москве. Так, будто он раньше не слышал слов Трампа о том, что следующая встреча должна или может пройти с участием Зеленского и, возможно, представителей от Европы. Трамп же, акцентируя внимание на важности обсуждения, все же сделал несколько конкретных заявлений. О том, что он проинформирует НАТО и президента Украины о содержании разговора, а также представителях своей администрации. Что можно трактовать как продолжение диалога на лидерском уровне, но с добавлением институциональной составляющей, а здесь могут быть решения, которые не понравятся РФ. Соглашение не заключено", – констатировала эксперт.