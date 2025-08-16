Почему так и не произошло прорыва на переговорах на Аляске: на что теперь надеяться Украине

Рубрики
Кравцев Сергей
Завышенные ожидания от саммита Трампа с Путиным так и остались на уровне ожиданий. Почему по итогам встречи на Аляске не было принято никаких прорывных решений по прекращению войны в Украине, ради чего, собственно, и начался саммит? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Политический эксперт Сергей Таран считает, что на Аляске действительно все прошло довольно прогнозируемо. "Ознакомительная встреча", как говорил Трамп, состоялась. После чего ничего не произошло.
По его словам, теперь для полной ясности нужно дождаться конкретного действия Трампа. Если президент США все же заговорит о санкциях, будем считать, что ознакомительная встреча с Путиным завершилась полным погружением в российскую натуру, если все же будут попытки дальнейших дипломатических усилий, это будет означать, что Путин во избежание вторичных санкций таки предложил лидеру Белого дома что-то новое, и тогда что-то новое, и тогда.
Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что, несмотря на двустороннюю подчеркнутую комплиментарность, все же короткий брифинг Трампа и Путина показал разницу подходов.
Эксперт обратила внимание, что Путин повторил все то, что и раньше говорил, просто немного в других формулировках. Даже экскурс в историю был, на этот раз Аляски. И всячески акцентировал внимание на двусторонних отношениях. Как будто вопрос завершения войны был 125 в повестке дня обсуждения.