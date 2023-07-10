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Почему союзники не могут дать Украине достаточно оружия: СМИ узнали причину

Чтобы удовлетворить текущий спрос, расширять производство придется несколько лет

сегодня, 17:14
Автор:
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Кравцев Сергей
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Европейская оборонная промышленность с трудом раскручивает свой производственный маховик, но до сих пор оборонные компании не уверены, что упавшие на их головы государственные заказы не закончатся так же быстро, как появились. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.

Почему союзники не могут дать Украине достаточно оружия: СМИ узнали причину

Производство оружия. Фото из открытых источников


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"Раньше у нас было время на выполнение заказов, но не было денег (Ред. — заказов). Сегодня у нас есть деньги, но нет времени", — описал ситуацию глава BAE Systems Hägglunds AB Томми Густафссон-Раск.

Издание отмечает, что сегодня европейские оборонные подрядчики завалены заказами на все – от боеприпасов до боевых машин – но, все еще опасаются вкладываться в расширение производственных мощностей после того, как им несколько десятилетий подряд приходилось сворачивать производство без оборонных заказов.

Сегодня европейским компаниям нужно выполнить сразу несколько больших задач – срочно обеспечить орудием воюющую Украину, которая и так уже высосала из союзников имевшиеся у них запасы вооружений, возместить и нарастить собственные запасы европейских армий, а также обеспечить развертывание дополнительных сил быстрого реагирования НАТО, которые хотят увеличить в семь раз и довести до 300 000 человек.

Европейские страны в прошлом часто полагались на производственные мощности американского ВПК, но и он сейчас занят выполнением заказов Пентагона, который столкнулся с низким уровнем запасов артиллерийских боеприпасов и уже вынужден отправлять Украине кассетные снаряды из-за отсутствия фугасных. 

Bloomberg отмечает, что сейчас европейские оборонные компании ожидают гарантий сохранения заказов в будущем, дабы не понести убытки после масштабных инвестиций в новые цеха и заводы. 

"В отрасли опасаются, что они расширят производство только для того, чтобы обнаружить отсутствие спроса через три или пять лет, когда откроются новые предприятия", – пишет издание и напоминает, что ранее европейские правительства уже нарушали свои обязательства об увеличении военных бюджетов.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/features/2023-07-09/europe-can-t-supply-ukraine-with-weapons-fast-enough-against-russia
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