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Почему соглашение о прекращении огня невыгодно Украине: какие два преимущества теряет Киев

The Times пишет о том, что США отбирают у Украины два сильнейших козыря в войне и загоняют ее в угол

27 марта 2025, 13:20
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Кравцев Сергей

Соглашение о прекращении огня, которое США заключили с Россией, выбивает у Украины сильные козыря, благодаря которым России довольно дорого обходится затягивание войны. Речь идет запрете огня в Черном море и запрете на удары по энергетической инфраструктуре. Об этом пишет обозреватель The Times Эдвард Лукас.

Почему соглашение о прекращении огня невыгодно Украине: какие два преимущества теряет Киев

Зеленский, Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Автор публикации отмечает, что Украина и так в Черном море сумела оттеснить российский Черноморский флот и постоянно держит в напряжении россиян. А дальнобойные удары по российским НПЗ приводят к большим убыткам для Кремля.

Соглашаясь на это решение, Украина рассчитывала создать потенциальный рычаг давления, если Россия нарушит условия предполагаемого прекращения огня. Однако, указывает эксперт, это могло бы быть разумным переговорным гамбитом, только если бы американцы также оказывали давление на россиян. Но в то время, как выгоды для Украины носят, по сути, косметический характер, России предложена более выгодная сделка – помощь в доступе к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции, доступ к портам и платежным системам для таких операций.

Автор публикации подчеркивает, в то же время успешные высокоточные удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам и складам, питающим военную машину России, являются ключевым элементом ее борьбы за выживание.

"В то время как Трамп ставит Россию на путь реабилитации, Украина, как ожидается, отдаст две свои самые сильные карты — господство в Черном море и дальние удары по России — и ничего не получит взамен. В преддверии будущих раундов переговоров о более широком прекращении огня это загоняет Украину в угол", – говорится в материале.

При этом российская позиция предполагает, что условное прекращение огня вступит в силу только после уступок по санкциям. ЕС пока отказался отменить санкции, заявив, что рассмотрит такие шаги только после "безоговорочного вывода" российских войск из Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия выдвинула ряд требований для того, чтобы согласиться на прекращение огня в Черном море, которое было предметом встречи представителей РФ, США и Украины в Саудовской Аравии 23-25 марта. По факту Москва потребовала снятие санкций в обмен на прекращение огня. Хоть ранее США об этом ничего не говорили. Исходя из такого ультимативного заявления можно ли сказать, что переговоры по факту зашли в тупик и прекращение огня теперь кажется малореалистичным? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.




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Источник: https://www.thetimes.com/article/c0791b2b-c4e4-48eb-a7ef-78ab9772fcc6
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