Почему ситуация гораздо опасней, чем в 1939 году: какие риски Третьей мировой

Анализируя военные события в Украине, некоторые эксперты проводят параллели со Второй Мировой войной. Уместно ли это? Что есть общего? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Конфликт или зона напряженности могут обостриться до определенной точки

Преподаватель международных отношений в Университете Сассекса, доктор Дэвид Уиринг в интервью для "Sky News" заявил, что в каком-то смысле сейчас ситуация гораздо более опасна, чем она была в 1914 и 1939 годах, потому что у всех крупных держав есть ядерное оружие.

"Опасность в том, что конфликт или зона напряженности могут обостриться до определенной точки, когда одна сторона сделает шаг, который другая сторона неверно истолкует, и начнется обмен ядерными ударами. Несмотря на то, что его никто не хотел", — высказался эксперт.

По его словам, все должны очень серьезно отнестись к этому риску, особенно в отношении Украины и Тайваня.

Успешное сдерживание сейчас может помешать следующему агрессору

Офицер военной разведки в армии США Дин Д. Лагаттута в авторской статье для "Института современной войны" при Военной академии в Вест-Пойнте (США) высказал мнение, что сравнение путинской России с гитлеровской Германией в контексте российского вторжения в Украину не является корректным. На самом деле историческая роль Путина близка к роли итальянского диктатора Бенито Муссолини, который проложил дорогу Гитлеру. И сегодня Путин тоже прокладывает путь более грозной силе, чем он сам – Китаю.

Эксперт проводит много параллелей именно между Италией под руководством Мусолини и путинской Россией. В 1930-х годах Великобритания играла в мире ту же роль "увядающей сверхдержавы", которую сегодня играют США. Британцы стремились сотрудничать с Италией, чтобы вместе противостоять гитлеровской Германии. До недавнего времени Запад тоже видел в России партнера для противодействия Китаю.

"На протяжении всего итало-абиссинского конфликта был один внимательный наблюдатель: Адольф Гитлер. Он наблюдал, как авторитет Лиги Наций исчезал на его глазах. Самое важное то, что он был свидетелем того, как Италия использовала агрессию для достижения политических целей и не испытала серьезных последствий", – говорит Лагаттута.

По его мнению, именно это сейчас происходит в мире: Россия осуществляет агрессию против Украины, как это делала Италия с Эфиопией; США просто стоят в стороне, как когда-то Великобритания, а Китай внимательно за этим наблюдает, как когда-то наблюдала гитлеровская Германия.

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